ما رأيك بـ "طبق الوناسة" في رمضان ؟

بادرت شركة صب واي بلفتة لطيفة في شهر الصوم وهي جمع 6 أشخاص من مختلف مشارب الحياة ليتذوقوا روعة الإفطار الجماعي من جديد، فهذا ما يعكس جوهر العلامة التجارية المتمثل في تقديم الإيجابية إلى زبائنها إلى جانب الأطعمة عالية الجودة.





تقول الشركة إن وقت الإفطار في رمضان يحمل معه الكثير من المشاعر والأحاسيس، فهو الذي يجمع العائلة حول سفرة واحدة، ويبث روح المشاركة في نفوس أفراد المجتمع، ويجعل من تناول أي وجبة مع الأحباب أمراً يستحق التقدير... فرمضان هو الوقت الذي تلتئم فيه القلوب وتجتمع.