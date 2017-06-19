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مجتمع

ما رأيك بـ "طبق الوناسة" في رمضان ؟

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 يونيو 2017
ما رأيك بـ "طبق الوناسة" في رمضان ؟

بادرت شركة صب واي بلفتة لطيفة في شهر الصوم وهي جمع 6 أشخاص من مختلف مشارب الحياة ليتذوقوا روعة الإفطار الجماعي من جديد، فهذا ما يعكس جوهر العلامة التجارية المتمثل في تقديم الإيجابية إلى زبائنها إلى جانب الأطعمة عالية الجودة.


تقول الشركة إن وقت الإفطار في رمضان يحمل معه الكثير من المشاعر والأحاسيس، فهو الذي يجمع العائلة حول سفرة واحدة، ويبث روح المشاركة في نفوس أفراد المجتمع، ويجعل من تناول أي وجبة مع الأحباب أمراً يستحق التقدير... فرمضان هو الوقت الذي تلتئم فيه القلوب وتجتمع.

ولكن في منطقة يؤمّها الناس من كل مكان مثل دول مجلس التعاون الخليجي (وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة)، يجد الكثير من الموظفين والطلاب أنفسهم بلا رفيق على الإفطار، ويفتقدون لتلك اللحظات التي كانت تجمعهم مع أحبابهم حول مائدة واحدة. لذلك قررت سلسلة مطاعم صب أن تجمع 6 أشخاص من مختلف مشارب الحياة ليتذوقوا روعة الإفطار الجماعي من جديد، فهذا ما يعكس جوهر العلامة التجارية المتمثل في تقديم الإيجابية إلى زبائنها إلى جانب الأطعمة عالية الجودة.

تتمحور فكرة مفاجأة إفطار من  صب واي حول ابتكار جديد أطلقت عليه اسم "طبق الوناسة" وهو عبارة عن طبق ساندويتشات يلبي جميع الأذواق بما فيه من تشكيلة كبيرة من السندويشات، ولكنه هذه المرة، يتحدث إلى ضيوفه.

ومع مساعدة التكنولوجيا وصوت بن باز، الشخصية الإماراتية المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تمكّن الطبق من دعوة بعض المارّة للجلوس حول الطاولة ومشاركة الإفطار والأحاديث بطريقة لم يسبق لهم أن فعلوها.

وفي وقت يزداد فيه التباعد بين الناس، يقف "طبق الوناسة" على بساطته بمثابة لفتة قوية تعكس فضائل الكرم والتسامح والتآلف، وتبلّغ رسالة مفادها أن تحويل الغريب إلى قريب في رمضان أمر ممكن، خاصة وإن كان محور الجَمعة هو طبق من ساندويتشات صب واي اللذيذة.

فما رأيكم؟ هل تشعرون بالوحدة، وهل تلبي صب واي حاجة لديكم؟

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