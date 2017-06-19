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لندن: شاحنة تدهس مصلين وتقتل وتصيب 15 منهم

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 يونيو 2017
لندن: شاحنة تدهس مصلين وتقتل وتصيب 15 منهم

ذكرت الشرطة البريطانية، الاثنين، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرين إثر قيام سيارة بدهس عدد من المصلين خارجين من مسجد دار الرعاية قرب مسجد فينسبري بارك في لندن، فيما انتشرت قوات الأمن في محيط المكان.

وأفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، نقلا عن شهود عيان، بأن السيارة دهست أشخاصا أثناء تناولهم طعام السحور قرب المسجد.

كما أفادت أنباء أولية عن الحادث بسقوط 3 قتلى، وأصيب 10 آخرين بجروح من بينهم 3 حالات خطرة، دون تأكيدات بشأن خلفية الحادثة حتى اللحظة.

شهود عيان أكدوا أن السيارة دهست أشخاصا عقب خروجهم من المسجد بعد أدائهم صلاة القيام وتناولهم طعام السحور، حيث يوجد في تلك المنطقة كثافة إسلامية.

وذكرت صحيفة بريطانية أن حادثة الدهس صاحبها، حادثة طعن، إذ قام مسلح بسكين قفز من السيارة التي دهست المصلين وطعن شخصا واحدا على الأقل.

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