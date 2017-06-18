بالفيديو ... ملك الأردن يشارك في إخماد حريق قرب القصور الملكية

نشرت صور لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وهو يشارك شخصيا وبيديه في إطفاء حريق كبير شب في عمان الغربية بالقرب من منطقة القصور الملكية.

وارتدى الملك قميصا فضفاضا وبنطالا عاديا وشوهد يطفىء النيران وسط الأعشاب الجافة بجانب قوة الدفاع المدني، وفق موقع صحيفة "رأي اليوم".

وأتى الحريق على نحو خمس هكتارات من الأرض المزروعة بالشجر الحرجي في منطقة الكمالية غربي العاصمة عمان.

وأعلن جهاز الدفاع المدني عن مشاركة الملك الشخصية في إطفاء الحريق.

وقال العميد فريد الشرع مدير الإعلام في الدفاع المدني إن الملك شارك في السيطرة على الحريق وكان يعمل بيديه بين رجال مكافحة النيران.

يشار إلى أن إخماد الحريق استغرق ما يزيد عن ثلاث ساعات نظراً لوعورة المنطقة ووجود الرياح النشطة التي ساهمت في انتشاره علماً بأن القراءات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق قد يكون ناتج عن تماس كهربائي، وفق بيان صادر عن الدفاع المدني.

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