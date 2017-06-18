Arabian business
مجتمع

بالفيديو ... ملك الأردن يشارك في إخماد حريق قرب القصور الملكية

أريبيان بزنس
الأحد، 18 يونيو 2017
بالفيديو ... ملك الأردن يشارك في إخماد حريق قرب القصور الملكية
المصدر-موقع وطن

نشرت صور لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وهو يشارك شخصيا وبيديه في إطفاء حريق كبير شب في عمان الغربية بالقرب من منطقة القصور الملكية.

 وارتدى الملك  قميصا فضفاضا وبنطالا عاديا وشوهد يطفىء النيران وسط الأعشاب الجافة بجانب قوة الدفاع المدني، وفق موقع صحيفة "رأي اليوم".

 وأتى الحريق على نحو خمس هكتارات من الأرض المزروعة بالشجر الحرجي في منطقة الكمالية غربي العاصمة عمان.

 وأعلن جهاز الدفاع المدني عن مشاركة الملك الشخصية في إطفاء الحريق.

 وقال العميد فريد الشرع مدير الإعلام في الدفاع المدني إن الملك شارك في السيطرة على الحريق وكان يعمل بيديه بين رجال مكافحة النيران.

يشار إلى أن إخماد الحريق استغرق ما يزيد عن ثلاث ساعات نظراً لوعورة المنطقة ووجود الرياح النشطة التي ساهمت في انتشاره علماً بأن القراءات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق قد يكون ناتج عن تماس كهربائي، وفق بيان صادر عن الدفاع المدني.

 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

المزيد من أخبار الأردن

تعليقات

المزيد في مجتمع

العثور على فتاة مسلمة مقتولة في ولاية فرجينيا بعد مغادرتها مسجدا

10 سنوات سجنا لضابط مصري في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ

حاكم عجمان يأمر بصرف مليون درهم للصيادين المزاولين للمهنة في الإمارة

ما رأيك بـ "طبق الوناسة" في رمضان ؟

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إطلاق حملة تسويقية جديدة بمناسبة العيد في مولات دبي

تاليس تفوز بعقود جمع الأجرة الجديدة لمترو القاهرة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »