جديد ترامب.. مكتبة تويتر الرئاسية

حصل الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب على مكتبة كما يفعل كل الرؤساء الأمريكيين لتخليد فترة وجودهم في الحكم لكن مكتبة ترامب مختصرة لا تشمل سوى تغريداته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.





ووفقاً لوكالة رويترز، فتحت مكتبة تويتر الرئاسية أبوابها في نيويورك يوم الجمعة الماضي على بعد بضع بنايات عن أبراج ترامب الشهيرة المملوكة لرجل الأعمال الذي تحول إلى عالم السياسة.