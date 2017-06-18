جديد ترامب.. مكتبة تويتر الرئاسية

حصل الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب على مكتبة كما يفعل كل الرؤساء الأمريكيين لتخليد فترة وجودهم في الحكم لكن مكتبة ترامب مختصرة لا تشمل سوى تغريداته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
ووفقاً لوكالة رويترز، فتحت مكتبة تويتر الرئاسية أبوابها في نيويورك يوم الجمعة الماضي على بعد بضع بنايات عن أبراج ترامب الشهيرة المملوكة لرجل الأعمال الذي تحول إلى عالم السياسة.
وجاءت فكرة المكتبة من برنامج تلفزيوني أمريكي ساخر هو (ذا ديلي شو) الذي يعرض مقتطفات من أشهر تغريدات ترامب على تويتر.
والرئيس الجمهوري مستخدم نشط لتويتر ويعبر من خلاله عن أفكاره بشأن عدد من القضايا السياسية وغير السياسية وللهجوم على معارضيه من المشاهير والساسة.
وقال تريفور نوح الذي خلف جون ستيوارت في تقديم برنامج (ديلي شو) إن المكتبة التي تفتح أبوابها للجمهور حتى اليوم الأحد دون رسوم للدخول استهدفت جمع "بعض أعظم الأفكار التي تم التعبير عنها على الإطلاق في 140 حرفاً أو أقل".
وأضاف "نوح" -الذي سخر مثل مقدمين آخرين لبرامج مسائية من ترامب خلال الأشهر الخمسة التي قضاها حتى الآن في الرئاسة- إن "ما فعلناه هنا اليوم هو جمع لأفضل التغريدات.. تغريدات منتقاة.. اللحظات التي تختصر وتكثف ما يعنيه الرئيس" على موقع التواصل الاجتماعي.
وجرى تصنيف تغريدات ترامب في فئات من بينها "نقد بناء" و"حذفت لكنها لا تنسى" و"الأفضل دائماً".
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