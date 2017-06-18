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سيارة دبلوماسي سعودي تتسبب بمصرع ألماني

أريبيان بزنس
الأحد، 18 يونيو 2017
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سيارة دبلوماسي سعودي تتسبب بمصرع ألماني

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعربت السفارة السعودية في ألمانيا عن أسفها لوفاة مواطن ألماني كان يقود دراجته الهوائية في مدينة برلين يوم الثلاثاء الماضي بعد ارتطامه بسيارة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في ألمانيا.

 

وأوضحت السفارة في بيان صحفي، بسحب وكالة الأنباء السعودية، إنه وبعد فتح باب السيارة المخصص للسائق من عضو البعثة ارتطم سائق الدراجة بالباب وسقط على الأرض مما تسبب بإصاباته بجروح نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، ولكن المواطن ذو الواحد وخمسين عاماً فارق الحياة، يوم أمس الجمعة، وأعربت سفارة المملكة عن أسفها لهذا الحادث وقدمت تعازيها الحارة لعائلة الفقيد.

 

وجاء في البيان أن السفارة على تواصل مباشر مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة بهذا الشأن، وسيقوم القائم بالأعمال السعودي، عدنان بوسطجي يرافقه وفد دبلوماسي من السفارة بزيارة العائلة وتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد يوم أمس الجمعة.

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