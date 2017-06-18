تويتر تعلن عن متابعة 100 مليون للمغنية بيري وأداة تكشف تزويرا في الرقم

دخلت مغنية البوب الأميركية كيتي بيري "التاريخ الافتراضي" عندما نال حسابها رقما قياسيا من المتابعين لتصبح أوّل شخص في العالم يحصد مئة مليون متابع على تويتر، إلأن أن شكوكا كثير تدور حول عدد المتابعيين الوهميين للحساب.





وأعلن موقع التواصل الإجتماعي ضمن فيديو يعرض أهم تغريدات النجمة البالغة 33 عاماً منذ انضمامها إليه في عام 2009. ولفت الموقع بتدوينة مصاحبة للفيديو وتقول: Today, we #WITNESS history (اليوم، نشهد على التاريخ). علماً بأنّWitness هو عنوان ألبوم بيري الذي أطلقته الأسبوع الماضي ويثير ردود فعل مختلفة ومتباينة.

وبحسب صحيفة الـ إندبندنت البريطانية، فقد حلّ نجم البوب الكندي جاستين بيبر في المركز الثاني مع 96.7 مليون متابع، ثم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع حوالي 91 مليوناً. أما المغنية الأميركية تايلور سويفت ــ عدوّة كيتي بيري اللدودة ــ فحلّت في المرتبة الرابعة مع 85.1 مليون متابع، تليها ريهانا مع 74.1 مليوناً.