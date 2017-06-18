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أسواق عبدالله العثيم السعودية تفتتح فرعها الـ24 في مصر

أريبيان بزنس
الأحد، 18 يونيو 2017
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أسواق عبدالله العثيم السعودية تفتتح فرعها الـ24 في مصر

افتتحت شركة أسواق عبد الله العثيم -ثاني أكبر سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية- فرعها الجديد في مصر والذي يحمل الرقم الـ24 على مستوى الجمهورية في حي المطرية يوم الخميس الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز عبدالله العثيم، بحسب بيان، إن الشركة تواصل سلسلة افتتاح فروعها الجديدة في السوق المصرية في إطار الإستراتيجية التوسعية التي تنتهجها الشركة خارج المملكة.

وذكر "العثيم" أن افتتاح فرع المطرية جاء تلبية لطلب العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات.

وأضاف أن فرع المطرية الجديد يقام على مساحة 700 متر مربع، ويمتاز بموقع حيوي في العاصمة المصرية القاهرة عند مخرج المطرية تقاطع شارع الرشاد مع شارع يوسف.

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