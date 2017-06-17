أطلقت القيادة العامة لشرطة #دبي #مبادرة " إسعاد المجتمع في #عام_الخير " وذلك بناءً على توجيهات سعادة القائد العام لشرطة دبي.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وفقا للصفحة الرسمية لشرطة دبي، أن المبادرة تأتي تماشياً مع عام الخير ومن منطلق المسؤولية المجتمعية لشرطة دبي بهدف إسعاد متعامليها من مستخدمي الطريق.

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وأوضح العميد سيف المزروعي أن المبادرة تتضمن توزيع برشورات توعوية لمرتكبي المخالفات المرورية البسيطة تحتوي على إرشادات ونصائح بدلاً من تحرير مخالفات ضدهم، فيما يتم استدعاء الأشخاص الذين تم تحرير مخالفات مرورية غيابية بسيطة ضدهم ويتم تسليمهم بروشورات توعوية مع إلغاء المخالفة وتوقيعهم على إقرار بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى وذلك خلال شهر #رمضان المبارك.

وبين العميد المزروعي أن هذه المبادرة تطبق خلال شهر رمضان المبارك وعلى المخالفات المرورية البسيطة فقط، مشدداً على أهمية الالتزام بقواعد السير والارشادات المرورية والمحافظة على أمن الطريق.