أوقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية غرامة قدرها 10 آلاف ريال (2667 دولار) على مطعم شهير في مكة المكرمة بعد إدانته بارتكاب مخالفة اختلاط بين العاملين والعاملات أثناء العمل في قسم العائلات وذلك بعد انتشار مقطع على مواقع التواصل يوثق لهذه المخالفة.

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ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة العمل بفرع منطقة مكة إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر اختلاطاً بين العاملين والعاملات في مطعم شهير بمكة المكرمة... وتمت زيارة المطعم المشار إليه للتأكد من مدى التزامه باشتراطات عمل المرأة، وتم ضبط مخالفة الفقرة رقم 32 والتي تقدر غرامتها بـ 10 آلاف ريال، وفقاً للعقوبات المقررة في نظام العمل على المخالفات، ومنها عدم تخصيص المنشأة أماكن خاصة للعاملات أثناء العمل".

وذكرت الشركة المشغلة للمطعم أن المقطع صور في أحد فروعه بمكة المكرمة وقع قبل أربعة أيام، مؤكدة أن المطعم يعمل وفق تراخيص معتمدة.

وبشأن ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، أضافت الشركة المشغلة أنها ستلاحق مصور الفيديو وناشريه قضائياً لانتهاك الخصوصية بتصوير مقطع في ظل وجود نساء داخل القسم المخصص للعوائل.

وأضافت أن جهات الاختصاص باشرت الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.