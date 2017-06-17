أبوظبي تحذر من أجهزة متداولة لقياس نسبة الكيماويات بالخضراوات

حذر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من أجهزة إلكترونية يتم تداولها من قبل أشخاص في الدولة يدعون أنها تعمل على قياس متبقيات أملاح النترات المعدنية في الخضروات والفواكه مؤكدا عدم صحة نتائجها.

وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يقومون باستخدامها على بعض منتجات الخضار والفاكهة في أسواق الدولة وتظهر وجود نسب مرتفعة من الملوثات الكيميائية فيها.

وأكد ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن لا يمكن الاعتماد على تلك الأجهزة لعدة اعتبارات أهمها أنها غير معتمدة من قبل السلطات المعنية وأن من يجري الاختبار غير مؤهل وغير ملم بالمتطلبات اللازمة لإجراء مثل هذه الاختبارات الدقيقة، مشيرا إلى أن هناك طرق عمل معتمدة لا بد من اتباعها لإجراء أي اختبار ومن ثم استخلاص النتائج السليمة.