الإمارات: عطلة عيد الفطر للقطاع العام والخاص

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي القطاع الخاص، يومي 1 و2 شوال المقبل من العام الهجري الجاري 1438.

وأوضح بيان للوزارة صدر اليوم السبت أن العطلة المشار إليها، هي 'عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، بمناسبة عيد الفطر'.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات قد حددت إجازة عيد الفطر لموظفي الهيئات الاتحادية والوزارات بالدولة، بداية من يوم السبت 29 رمضان (24 يونيو) حتى يوم الثلاثاء (27 يونيو) في حالة كان أول أيام عيد الفطر يوم الأحد (25 يونيو)، بينما تمتد الإجازة حتى السبت (1 يوليو) في حال جاءت بداية عيد الفطر يوم الإثنين (26 يونيو). -