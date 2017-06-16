التعرف على أول ضحايا حريق لندن... أسرة لبنانية وطالب سوري ﻿

الأناضول: هرب باسم شقير من نار حروب بلده التي لم يحتمل قسوتها لتترصده وعائلته نيران من نوع آخر بعد عشرين عاماً من تركهم وطنهم الأصلي لبنان، بينما الطالب السوري محمد الذي فر من لهيب الحرب في سوريا طالباً العلم في جامعة غرب لندن فاختطفه الموت قبل تخرجه منها.



هاجر اللبناني باسم شقير (41 عاماً) مع زوجته ناديا إلى لندن في التسعينيات، وعملا في محلّ للنرجيلة في العاصمة البريطانية، وسكنا في الطابق الـ22 في بناية غرب لندن. ثم عمل باسم في شركة للمواد الغذائية كمسؤول عن العمال. ومنذ انتشار نبأ الحريق الذي شب في البرج السكني غربي العاصمة البريطانية لندن، أمس، وعائلة شقير تبحث عن ابنها باسم (41 عاماً) وزوجته ناديا ووالدتها وبناته الثلاث: ميرنا وفاطمة وزينب.

الزوجة (33 عاماً) والبنات الثلاث كنّ في المنزل عندما شب الحريق في البرج، حسب موقع قناة «الجديد»، فاتصلت الزوجة بباسم الذي كان في العمل طالبة النجدة، وفق ما تقول خالة باسم، سهير شقير، في اتصال مع «الجديد». وتضيف شقير «حضر باسم وشقيقته من مكان العمل إلى البرج فانتظرته شقيقته عند أسفل البرج بينما صعد هو لإنقاذ عائلته لكنه لم يعد».