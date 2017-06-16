الإمارات: صعوبة رؤية هلال شوال السبت.. والعيد فلكياً الاثنين

أكد إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفضاء والفلك، نائب مدير عام مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن ظروف الرؤية البصرية لهلال شهر شوال يوم السبت الموافق 24 يونيو الجاري في دولة الإمارات، تكون غير ممكنة، وتتحسن تدريجياً كلما اتجهنا نحو الأفق الغربي، وبالتالي تكون ظروف الرؤية في السعودية أفضل بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوضح أن هذا العام، ووفقاً للرؤية البصرية للهلال لغرة شوال وبداية عيد الفطر، قد لا يكون هناك توافق في الرؤية البصرية، بين الدول الإسلامية، وأن الجهات الشرعية المختصة في البلدان ستفصل إعلان ثبوت الرؤية وما إذا كان يوم الأحد أو الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.