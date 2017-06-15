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مجتمع

سجن رئيس بنك بعد أن سرقته للبنك بنفسه

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
سجن رئيس بنك بعد أن سرقته للبنك بنفسه

قضت محكمة الولاية بمدينة هانوفر بالسجن ثلاث سنوات وخمسة أشهر على رئيس فرع بنك سطا على الفرع. كما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وعشرة شهور على صديق لرئيس الفرع شارك معه في الجريمة ويبلغ من العمر 32 عاما وهو نفس عمر رئيس المصرف أيضا.

 


واسمتعت المحكمة كيف اشترى الاثنان سيارات رياضية فارهة بالأموال التي سرقاها من بنك سانتاندر، حيث قام الاثنان بسرقة نصف مليون دولار (510 ألف دولار) كما كانا يسعيان لشراء ساعات فاخرة وشقق بعد عملية السرقة التي قام فيه موظف متأمر مع مدير البنك على تهديد موظف ثالث بمسدس لإعطائه النقود من خزنة البنك.

 

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