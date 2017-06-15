سجن رئيس بنك بعد أن سرقته للبنك بنفسه

قضت محكمة الولاية بمدينة هانوفر بالسجن ثلاث سنوات وخمسة أشهر على رئيس فرع بنك سطا على الفرع. كما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وعشرة شهور على صديق لرئيس الفرع شارك معه في الجريمة ويبلغ من العمر 32 عاما وهو نفس عمر رئيس المصرف أيضا.



