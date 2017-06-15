نعى رجل أعمال في دبي ابن شقيقته قائلا إنه قضى في حريق في برج في لندن، وتابع محرر أريبيان بزنس ما نشره الرجل يوم أمس لدى اندلاع الحريق حيث نشر التدوينة التالية:"ابن اختي مفقود محمد الحاج على الطابق 14 برج غرنفيل. إذا كان أي شخص قد شاهد أي أخبار أو إذا ذكر اسمه في الأخبار او وسائل الاعلام الاجتماعية الخ .. يرجى اعلامي على وجه السرعة..

وسرعان من تحقق الخبر الصاعق بوفاة الشاب محمد الحاج علي وعمره 23 عاما وهو طالب هندسة. وتداولت الصحف البريطانية النبأ لتقول إنه أول ضحية يتم التعرف على هويته بين ضحايا الحريق الذي وصل عدد ضحاياه 17 شخصا مع توقع المزيد مع العثور على عشرات الجثث المتفحمة.

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ونشر خال الضحية الذي يعمل في دبي تدوينة على فيسبوك قائلا: {{بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ }} (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ..

قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَّمى.. "ننعي لكم وفاة ابن أختي الشاب محمد الحاج علي في حادث الحريق بلندن الأربعاء ١٤/٦/٢٠١٧"