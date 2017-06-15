السعودية تمنع المعتكفين من النوم العشوائي داخل المسجد النبوي

أطلقت إدارة الأمن والسلامة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في السعودية حملة لخدمة الزوار والمصلين والمفطرين بالمسجد النبوي خلال الشهر الفضيل وتمنع تلك الحملة المعتكفين من النوم العشوائي داخل المسجد النبوي الشريف.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، أمس الأربعاء، الحملة لتسهم مع غيرها من الجهات العاملة في خدمة قاصدي المسجد النبوي، وذلك بالمشاركة في لجنة إيقاظ المعتكفين من الحرم القديم والحصوات من بعد صلاة التراويح إلى صلاة القيام، إضافة إلى التأكد من توفر وسائل السلامة، وإبلاغ جهات الاختصاص عن أي ملاحظة لمعالجتها أولا بأول.

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة بالوكالة سامي الصبحي، للصحيفة، إن الإدارة تقوم بالإشراف والتنظيم على مبنى إدارة الوكالة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة المسجد النبوي وجميع المواقف التابعة للوكالة.

وطالب "الصبحي" قاصدي المسجد النبوي بعدم اتخاذ الممرات مكانا للتجمعات والجلوس كي لا يتسبب ذلك في إعاقة حركة الدخول والخروج من وإلى المسجد النبوي ومساعدة موظفي الإدارة في القضاء على جميع الظواهر السلبية.