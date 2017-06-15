فيديو بريطانية تروي بحماس بطولة "أولاد المسلمين"

نشر مقطع فيديو لقي استجابة وإعادة نشر على نطاق واسع وقد ظهرت سيدة بريطانية فيه وهي تروي بحماس بطولة "أولاد المسلمين" قائلة لولا أولاد المسلمين هؤلاء لكان هناك العشرات من الضحايا في الحريق، وعندما يقوم مسلم بعمل شائن تقوم الدنيا ولا تقعد لكن الكل يتجاهل بطولات وتضحية يقوم بها مسلمون. " وتابعت قائلة:" كانوا يركضون في كل مكان يحذرون السكان ويساعدون من يحتاج للعون، لدى عودتهم من المسجد".

وقد شب حريق هائل في برج سكني من 24 طابقا في وسط لندن يوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 50 شخصا على الأقل ومحاصرة بعض السكان أثناء نومهم. وتصاعدت ألسنة اللهب من برج جرينفيل السكني في منطقة كنسينجتون الشمالية بعد أن اندلع الحريق في الساعة الواحدة صباحا ورأى شهود العديد من سكان الطوابق العليا يصيحون طلبا للنجدة من نوافذ شققهم. وكافح أكثر من 200 من رجال الإطفاء الحريق بمساعدة 40 عربة إطفاء طوال ساعات للسيطرة على الحريق وهو واحد من أكبر الحرائق في وسط لندن في الأعوام الأخيرة.

وقالت شرطة لندن إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في الحريق وإن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح. ولم تصل فرق الإطفاء للطوابق الأربعة العليا من المبنى الذي يقطنه بضع مئات من السكان في 130 شقة إلا بعد وقت طويل.