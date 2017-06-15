السحور وصلاة الفجر أنقذا عشرات في حريق برج لندن

لفتت صحف بريطانية إلى أن استيقاظ عائلات مسلمة في توقيت متأخر مساء أمس ساهم في إنقاذ العشرات من سكان البرج حيث سارع هؤلاء لتحذير وإيقاظ العشرات من جيرانهم للفرار من الحريق الذي اشتعل في البناء. وكان بقاء سكان مستيقظين لتناول السحور قد ساهم في تقليص عدد الضحايا ونجاة سكان عديدين بعد أن قام المسلمون في البرج بإيقاظهم بحسب صحيفة يوركشاير.

صحيفة ديلي ميل نشرت فيديو لسيدة بريطانية من سكان البناء وهي تقول إنه لولا عودة مسلمين من الصلاة إلى البرج وقيامهم بتحذير السكان النائمين لوقع عدد كبير من الضحايا فيه.

وتداول بريطانيون على تويتر كيف قام شبان مسلمون في مجموعة على تطبيق الجوال واتس اب بالكثير من مبادرات التطوع والإغاثة وتقديم الدعم بدءاً من تحذير السكان في البرج وقيام المسلمين فيه بإنقاذ الجيران ومساعدتهم .