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السحور وصلاة الفجر أنقذا عشرات في حريق برج لندن

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
السحور وصلاة الفجر أنقذا عشرات في حريق برج لندن

لفتت صحف بريطانية إلى أن استيقاظ عائلات مسلمة في توقيت متأخر مساء أمس ساهم في إنقاذ العشرات من سكان البرج حيث سارع هؤلاء لتحذير وإيقاظ العشرات من جيرانهم للفرار من الحريق الذي اشتعل في البناء. وكان بقاء سكان مستيقظين لتناول السحور قد ساهم في تقليص عدد الضحايا ونجاة سكان عديدين بعد أن قام المسلمون في البرج بإيقاظهم بحسب صحيفة يوركشاير.

صحيفة ديلي ميل نشرت فيديو لسيدة بريطانية من سكان البناء وهي تقول إنه لولا عودة مسلمين من الصلاة إلى البرج وقيامهم بتحذير السكان النائمين لوقع عدد كبير من الضحايا فيه.

وتداول بريطانيون على تويتر كيف قام شبان مسلمون في مجموعة على تطبيق الجوال واتس اب بالكثير من  مبادرات التطوع والإغاثة وتقديم الدعم بدءاً من تحذير السكان في البرج وقيام المسلمين فيه بإنقاذ الجيران ومساعدتهم .

 

صحيفة التليغراف البريطانية؛ لفتت إلى روايات بطولية  بين المقيمين ببرج غرينفيل جيرانهم، بالطرق على أبوابهم وإرشادهم للوصول إلى بر الأمان، وفتحت مراكز المجتمعات المحلية والمباني الدينية أبوابها لمساعدة أولئك الذين فقدوا منازلهم، وغادروها دون أي شيء سوى ثياب نومهم، وعرّض البعض حياتهم للخطر من أجل إنقاذ الآخرين.

ولقي 12 شخصا مصرعهم بعدما التهم حريق ضخم برجا سكنيا مكونا من 24 طابقا غربي لندن، وتقول الشرطة إنه من المرجح أن ترتفع الحصيلة بسبب المفقودين، وقال شهود عيان إنهم رأوا بعض المحاصرين في برج غرينفيل، الواقع في شمال كنزنغتون، وهم يصرخون طلبا للمساعدة وإنقاذ أطفالهم. وأنقذ رجال الإطفاء 65 شخصا من سكان البرج. لكن عمدة لندن، صادق خان، قال إن "عددا كبيرا" ما زال في عداد المفقودين بحسب بي بي سي.

وقال نيك هورد، مسؤول الإطفاء، تجرى حاليا عمليات فحص لأبراج سكنية مماثلة.

وقالت خدمة الاسعاف إن 68 شخصا نقلوا إلى ست مستشفيات في شتى أرجاء لندن، من بينهم 18 شخصا في حالة حرجة، في حين ذهب عشرة أشخاص بأنفسهم إلى المستشفى.

وثمة مخاوف من انهيار البرج الذي لا يزال مشتعلا حتى الآن.

وخلال الليل، قال شهود عيان إنهم رأوا أضواءً مشتعلة، يُعتقد أنها صادرة من الهواتف أو المصابيح الكهربائية، تومض في الأدوار العليا للبرج، وسكانا محاصرين يمسكون أطفالهم بجوار النوافذ.

ويُفترض أن "مئات الأشخاص" كانوا موجودين داخل البرج السكني عندما اندلعت فيه النيران بعد وقت قصير من منتصف الليل، وكان معظمهم نائمين.


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