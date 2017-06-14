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الإمارات تصدر تعميماً بشأن عطلة عيد الفطر

أريبيان بزنس
الأربعاء، 14 يونيو 2017
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الإمارات تصدر تعميماً بشأن عطلة عيد الفطر

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، اليوم، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية لعام 1438هـ.

وجاء في التعميم المستند إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، وفق صحيفة البيان، أنه في حال كان العيد يوم الأحد 25 يونيو فإن الإجازة ستبدأ السبت 29 رمضان الموافق 24 يونيو، وتنتهي يوم الثلاثاء التالي، على أن يكون الدوام يوم الأربعاء 28 يونيو.

أمافي حال صادف العيد يوم الاثنين فإن الإجازة ستبدأ السبت 29 رمضان الموافق 24 يونيو، وتنتهي الخميس 29 يونيو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2 يوليو، حسب التوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية.

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية.

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