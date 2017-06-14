إحباط مخطط للاستيلاء إلكترونيا على 635 مليون درهم من أحد البنوك بالإمارات

أحبطت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي ــ بالتعاون مع ادارة التحريات والمباحث الجنائية ــ مخططا إجراميا للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتمكن الطرفان بالتنسيق مع المصرف المركزي لدولة الإمارات من استعادة مبلغ / 625 / مليون درهم إلى حساب البنك خلال / 24 / ساعة كما ضبط 38 متهما من جنسيات أسيوية وأوروبية قبل مغادرتهم الدولة ولا يزال العمل جاريا لضبط ستة آخرين.

وأكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن إحباط هذه الجريمة تم بفضل التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية..مشيدا بسرعة الاستجابة والتحرك لاحباط الجريمة مما يدل على الكفاءة العالية التي تتمتع بها هذه الأجهزة الحيوية في الدولة والتي استطاعت بفضل جاهزيتها العالية من ترسيخ الأمن بمختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية.