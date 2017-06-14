ناجون من حريق لندن يروون ليلة من الرعب

روت حنان الوهابي التي لا تزال الأربعاء دون أخبار عن شقيقها وأسرته "المرة الأخيرة التي رأيتهم فيها كانوا يلوحون بأيديهم من النافذة" بعد اندلاع حريق ضخم في البرج السكني الذي يقيمون فيه، وفق فرانس برس.

استيقظت حنان (39 عاما) التي تقيم في الدور التاسع بسبب الدخان قرابة الساعة 01,00 بعد منتصف الليل. وروت قائلة "لقد رأيت الرماد يدخل من نافذة غرفة الجلوس التي بقيت مفتوحة. نظرت إلى الخارج ورأيت ألسنة النار تصعد حتى النافذة فأغلقتها بسرعة وخرجت" مع زوجها وابنهما البالغ 16 عاما، وابنتهما (8 سنوات).

ولجأت حنان المحجبة والتي التفت ببطانية فوق لباس نومها مع أسرتها إلى قاعة وضعتها السلطات في تصرف الناجين من الحريق. لكنها تشعر بالقلق الشديد حول شقيقها عبد العزيز الوهابي وزوجته فوزية وأبنائهما المقيمين منذ 16 عاما تقريبا في الدور الـ21 من البرج الذي شيد في العام 1974.