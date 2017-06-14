الصكوك الوطنية تنشر نتائج الادخار الخاص بدولة الإمارات

أعلنت الصكوك الوطنية، - الشركة الرائدة في برامج الادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة في الإمارات - نتائج فحص الصحة المالية للنصف الأول من العام الحالي للفترة من يناير حتى يونيو 2017.

وشمل فحص الصحة المالية أربعة محاور رئيسية شملت الادخار الشهري لدى المتزوجين والادخار للتقاعد لدى الفئة العمرية بين 41 و55 عاما وسداد المستحقات المالية الائتمانية في مواعيده، ومدخرات من لديهم أولاد تحسبا للحالات الطارئة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، شارك في الاستبيان عينة متنوعة شملت 341 شخصا من مختلف الجنسيات وتوزعت على أربع فئات عمرية هي 18 إلى 25 سنة و26 إلى 40 سنة و41 إلى 55 سنة و56 إلى 64 سنة وشارك في الاستبيان 296 من المقيمين و45 من مواطني الدولة.