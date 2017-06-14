إطلاق اسم "مريم أم عيسى" "عليهما السلام" على مسجد الشيخ محمد بن زايد

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق اسم مريم أم عيسى "عليهما السلام "على مسجد الشيخ محمد بن زايد في منطقه المشرف وذلك ترسيخا للصلات الإنسانية بين أتباع الديانات والتي حثنا عليها ديننا الحنيف والقواسم المشتركة بين الأديان السماوية.
وأعربت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، وفق وكالة أنباء الإمارات، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توجيهاته الحكيمة لتنفيذ هذه المبادرة التي تعكس مزيدا من الإشعاع الصافي للإنسانية في رسم أجمل الصور المشرقة لحقيقة التسامح والتعايش الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه أعرب سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه المبادرة مشيرا إلى أن قيادتنا الحكيمة حرصت ومنذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على الاهتمام بالتسامح وتحقيق التعايش المشترك القائم على العدل والإخاء لجميع من يعيش في ربوع دولة الإمارات.
وهذا ما سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حيث يعيش في دولتنا المباركة أكثر من 200 جنسية جميعهم ينعمون بالأمن والاطمئنان والسلام وهذا التعايش الكريم مستمد من ديننا الحنيف الذي يأمر بإقامة العدل باحترام الآخرين ويحث على البر والإحسان والتعاون على الخير مع بني الإنسان وكل ما من شأنه أن يحافظ على كرامتهم ويضمن لهم حقوقهم في العيش الكريم المحترم.المزيد من أخبار الإمارات
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