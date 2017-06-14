افتتاح فرع نادي أعمال الجودة في دبي

افتتح نادي أعمال الجودة المتواجد في روسيا وأوكرانيا فرعاً جديداً له في دبي وتم الافتتاح في حفل أقيم مؤخراً في فندق كونراد بدبي بحضور مجموعة من نخبة رجال الأعمال ومسؤولي الشركات المحلية والدولية.
ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تأتي هذه الخطوة في ظل ما تتمتع به دبي كمركز دولي مرموق للجودة وأفصل الممارسات في عالم المال والأعمال.
وقالت أولغا فيشكوفا مالكة شركة لافا لاغونا وهي الشركة الممثلة لنادي أعمال الجودة في دبي إن الإمارات باتت محطة أساسية على الخارطة العالمية بالنسبة للشركات الباحثة عن الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، حيث تتمتع الدولة بمناخ محفز للاستثمار وقوانين متكاملة وخدمات عصرية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ولفتت "فيشكوفا" إلى أن النادي يركز على تعزيز ثقافة الجودة والتميز لدى شركات القطاع الخاص مع مواكبة أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى مشاركة الخبرات والتجارب بين الأعضاء الذين يمثلون أبرز الشركات الناجحة في حزمة واسعة من القطاعات.
وشارك في حفل الافتتاح أيضا إيغور سيرغيف مؤسس نادي أعمال الجودة في روسيا وأوكرانيا والذي أكد على أهمية إطلاق فرع دبي باعتباره خطوة إستراتيجية تصب في ترسيخ الوعي بالجودة المؤسسية على المستوى المحلي والإقليمي بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.المزيد من أخبار الإمارات
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