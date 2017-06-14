افتتاح فرع نادي أعمال الجودة في دبي

افتتح نادي أعمال الجودة المتواجد في روسيا وأوكرانيا فرعاً جديداً له في دبي وتم الافتتاح في حفل أقيم مؤخراً في فندق كونراد بدبي بحضور مجموعة من نخبة رجال الأعمال ومسؤولي الشركات المحلية والدولية.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تأتي هذه الخطوة في ظل ما تتمتع به دبي كمركز دولي مرموق للجودة وأفصل الممارسات في عالم المال والأعمال.