مصر تشتري 300 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية

قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية إنها اشترت 300 ألف طن من القمح في مناقصة اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الهيئة قالت إن المشتريات تشمل 180 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الروماني و60 ألف طن من القمح الأوكراني.

وفي المناقصة طلبت الهيئة شراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 15 إلى 25 يوليو/تموز.

والهيئة المصرية للسلع التموينية هي المشتري الرسمي للحبوب في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.