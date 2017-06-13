"طيران الإمارات الخيرية " تموّل إنشاء المقر الجديد لـ"مركز سيف للتوحد" بدبي

أعلنت مؤسسة طيران الإمارات الخيرية اليوم عن تقديم تمويل لإنشاء مبنى جديد لـ"مركز سيف للتوحد ومتلازمة أسبرجر" في دبي في إطار دعمها مبادرة "عام الخير"؛ التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

ومن شأن المرفق الجديد العصري البالغة مساحته 20 ألف قدم مربع أن يعزز قدرة المركز الذي يحتضن حالياً 40 طفلاً ليستوعب مئة طفل آخر بحاجة إلى خدمات تعليم خاصة ومن المقرر أن ينتقل المركز إلى مقره الجديد في خريف عام 2018.

ويستأثر الأطفال بغالبية المشاريع التي تمولها مؤسسة طيران الإمارات الخيرية وتهدف المؤسسة من خلال دعمها "مركز سيف للتوحد ومتلازمة أسبرجر" إلى تقديم الأمل وفتح أبواب مزيد من الفرص أمام الأطفال "ذوي الهمم" في دولة الإمارات.