"اقتصادية عجمان" تضبط قطع غيار مقلدة من 14 علامة تجارية عالمية

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان "158,415" قطعة غيار مقلدة من 14 علامة تجارية عالمية في منطقة الحليو.

جاء ذلك في إطار الحملة التفتيشية التي يقوم بها مفتشو إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع شرطة عجمان، تماشيا مع جهود تأمين الأسواق الاستهلاكية ومكافحة الغش التجاري وضمان أعلى مستويات الحماية لحقوق المستهلك.

وتمت مصادرة المنتجات المقلدة قانونا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وفقا لوكالة انباء الإمارات.