مشهد لفنان سعودي شبه عار أمام فنانة بحرينية في #شباب_البومب يثير الجدل

تسبب مشهد ظهر فيه الفنان علي المدفع في إحدى حلقات المسلسل السعودي "#شباب_البومب" بجزئه السادس باستياء في الشارع السعودي بسبب الانتقادات التي طالت الفنان السعودي الكبير.

وظهر علي المدفع في مشهد وهو شبه عار أثناء استحمامه وبجانبه فنانة بحرينية تقوم بدور زوجته، طالباً منها إحضار من يقوم بمساعدته في الاستحمام.

وأدى عرض هذا المشهد إلى استياء كبير بين الفنانين السعوديين، كما عبر رواد مواقع التواصل عن أسفهم لما وصل إليه المسلسل، معتبرين أنه بات يشكل خطراً حتى على الممثلين الكبار.

وطالب بعض الجمهور بإيقاف عرض المسلسل في رمضان، والذي يدخل في موسمه السادس، وقالوا إن مسلسل (#شباب_البومب) لم يعد يقدم جديداً وصار مضمونه "تافهاً" على حد قولهم، ويسيء أخلاقياً للناشئة.

لكن فريقا آخر، وجد أن موضوع الحلقة كان يتطلب هذا المشهد، ودافعوا عن ظهور الفنان علي المدفع بهذه الصورة، على اعتبار أن عورة الرجل من "الصرة إلى الركبة" وليس كما ظهر.