Arabian business
مجتمع

أوراسكوم للتنمية تضيف نحو 500 غرفة فندقية بحلول 2018

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 13 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أوراسكوم للتنمية تضيف نحو 500 غرفة فندقية بحلول 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية التابعة للملياردير المصري سميح ساويرس إن الشركة تستهدف زيادة طاقتها الفندقية نحو 500 غرفة بحلول صيف عام 2018 وذلك من نحو 8 آلاف غرفة حالياً في 7 دول.

 

وقال خالد بشارة، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن أوراسكوم للتنمية التي تملك 35 فندقاً تعمل على "زيادة الغرف الفندقية في عمان ما بين 120 و150 غرفة بجانب بناء فندق في الجبل الأسود وآخر في سويسرا".

 

وأضاف "بشارة" أن "بحلول صيف 2018 سنكون انتهينا من الفنادق الجديدة وزيادة الطاقة الفندقية في عمان لنضيف إجمالي 500 غرفة جديدة".

 

ووفقاً لوكالة رويترز، فإنه رفض الخوض في التفاصيل المالية الخاصة بزيادة الطاقة الفندقية لكنه قال إن الشركة "سيكون لها أنشطة فندقية في المغرب وانجلترا خلال العامين المقبلين".

 

ويتمثل نشاط أوراسكوم القابضة للتنمية التي مقرها سويسرا في الاستثمار بالمجال العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات والتمويل العقاري.

 

وقال "بشارة" إن أوراسكوم "تجدد فنادقها في الجونة بمصر على أن تنتهي من تلك العملية نهاية هذا العام. نستثمر في مصر من خلال الحفاظ على أصولنا القائمة لكن الفنادق الجديدة نبنيها في الخارج".

 

وأضاف "نعمل على فتح أسواق جديدة لفنادقنا في مصر من خلال جذب السياحة من أوكرانيا وشرق أوروبا عبر رحلات طيران مباشرة. قطاع السياحة في مصر بدأ يتعافي لكنه بعيد جداً عن 2010 على صعيد الأسعار وأعداد السائحين".

 

ويكافح قطاع السياحة المصري، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، للتعافي عقب انتفاضة عام 2011 التي تسببت القلاقل التي أعقبتها في عزوف السياح.

 

وما أن بدأ القطاع يلتقط أنفاسه حتى تلقى ضربة أخرى في أكتوبر تشرين الأول 2015 مع سقوط طائرة ركاب روسية تحمل 224 شخصا فوق سيناء جراء ما يعتقد أنه تفجير قنبلة. ودفع الهجوم روسيا وبريطانيا لتعليق رحلاتهما إلى المنطقة.

 

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليار دولار في 2016 وهو ما يقل 44.3 بالمئة مقارنة مع 2015 ومن نحو 11 مليار دولار في 2010.

 

وقال "بشارة" لرويترز أن أوراسكوم للتنمية تأمل في أن يكون "موسم الشتاء المقبل أفضل في حالة عدم وجود أي أحداث سلبية".

 

وتابع إن الشركة التي تملك محفظة أراض داخل مصر وخارجها حجمها نحو 100.3 مليون متر مربع "لم تقم بتنمية إلا 20 بالمئة فقط منها حتى الآن ولذا نتوقع نمواً كبيراً في أداء الشركة ومشروعاتها خلال الفترة المقبلة".

 

وأضاف "50 بالمئة من حجم المحفظة داخل مصر والباقي في سلطنة عمان ورأس الخيمة والجبل الأسود وسويسرا والمغرب وإنجلترا. المحفظة متنوعة لضمان حدوث توازن في حالة وجود تراجع أو أحداث سياسية في أي دولة".

 

وتراجعت إيرادات أوراسكوم القابضة إلى 52.5 مليون فرنك سويسري في الربع الأول من 2017 من 61.2 مليون فرنك قبل سنة.

المزيد من أخبار مصر

المزيد عن هذا الخبر

ساويرس يدرس مشروعاً فندقياً في جزيرة نخلة "جبل علي" بدبي

أوراسكوم للاتصالات تعلن استقالة نجيب ساويرس من منصب العضو المنتدب

فشل مسعى ساويرس لاقتناص بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال

ساويرس يبيع قناة «أون. تي. في» لأبو هشيمة وأنباء عن بيع شبكة تلفزيون «الحياة»

تعليقات

المزيد في مجتمع

مصر تشتري 300 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية

"اقتصادية عجمان" تضبط قطع غيار مقلدة من 14 علامة تجارية عالمية

مشهد لفنان سعودي شبه عار أمام فنانة بحرينية في #شباب_البومب يثير الجدل

مظاهرة في تونس للمطالبة بحرية الإفطار العلني في رمضان﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

غرفة دبي تعزز التعاون مع "سوق.كوم" وتمنحه علامة "العضو الموثوق"

مشهد لفنان سعودي شبه عار أمام فنانة بحرينية في #شباب_البومب يثير الجدل

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »