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مجتمع

الرياض تتوعد سعودياً صفع عامل بسبب إفطاره برمضان

أريبيان بزنس
الاثنين، 12 يونيو 2017
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الرياض تتوعد سعودياً صفع عامل بسبب إفطاره برمضان

توعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مواطناً جراء ظهوره في مقطع فيديو وهو يصفع عامل أجنبي فقير أكثر من مرة بحجة إفطاره خلال صيام نهار رمضان.

 

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أمس الأحد، أن سيلاً من الانتقادات وجهها سعوديون للشاب الذي اعتدى على عامل النظافة وهو يتناول الماء والأكل في نهار رمضان، وفيما أتبعه بمقطع آخر يبرر فعلته فيه بظهور العامل مدعياً أن ما حدث لا يعدو كونه دعابة ومشهداً تمثيلياً وهو ما لم يثبت فعلياً.

 

وهاجم مغردون الشاب السعودي واعتبروا عذره -إن صدق- وتبريره أقبح من ذنبه، نتيجة الإساءة التي تطال المجتمع جراء مثل هذه التصرفات التي وصفت بغير اللائقة، والتي تشوه تراحم المجتمع وترابطه، خصوصاً في الشهر الفضيل.

 

وما إن دخل هاشتاك #شاب_يصفع_عامل قائمة الترند، تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع الفيديو المتداوَل وتوعدت الشاب بالعقاب، وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل "تصرُّف الشاب مسيء للعامل؛ وسيتم التحقق، والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه".

 

ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه ناشطون وحقوقيون بمعاقبة من يروج لمثل هذه المقاطع التي تظهر المجتمع بصورة سلبية، لكونها "تسوغ لكيل الإساءات للمجتمع السعودي من قبل المتربصين عبر اجتزاء بعضها والترويج له، من خلال مقاطع يقوم بتصويرها جاهلون غير مدركين لسلبية الفعل الذي يقومون به".

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