شركة أستر الإماراتية تتطلع للسعودية رغم تأخر مدفوعات في السابق

قال العضو المنتدب لشركة أستر دي.إم في مقابلة مع رويترز إن شركة الرعاية الصحية التي تتخذ من دبي مقراً تتطلع إلى فرص للقيام بعمليات استحواذ في السعودية.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن العضو إن ذلك يأتي رغم تأخر دفع مستحقات للشركة لدى الحكومة السعودية من قبل وهو ما كان من الممكن يدفعها للتخلف عن سداد قرض مجمع.

وتابع أزاد موبين أن أستر، التي تدير مستشفيات وعيادات وصيدليات في الخليج والهند، منجذبة إلى المملكة نظراً لحجم سوقها الكبير مقارنة مع دول الخليج الأخرى إضافة إلى قواعد الملكية التي ستتيح للشركة حيازة ما يصل إلى 100 بالمئة من الأنشطة.

وقال موبين "نعتبر السعودية سوقاً جيدة رغم مشاكل المدفوعات التي واجهناها هناك".

وحصلت "أستر" على قرض بقيمة 295 مليون دولار من بنك أكسيس الهندي في أبريل/نيسان. واُستخدم القرض في استبدال وسداد 155 مليون دولار من تسهيل ائتماني قيمته 295 مليون دولار جمعته الشركة في العام 2015. واستبدلت أستر التسهيل للحصول على شروط أفضل مثل فترة استحقاق أطول ومتطلبات مالية أيسر على صعيد نسبة الدين إلى حقوق المساهمين.

واتخذت أستر قرار السعي للحصول على شروط أفضل للدين بفعل التأخر في سداد مستحقات لها بنحو 150 مليون دولار لدى وزارة الصحة السعودية. وتعاني شركات كثيرة في سوق المملكة، وبصفة خاصة شركات الإنشاءات، من مثل تلك التأخيرات في ظل تضرر المالية العامة للدولة جراء هبوط أسعار النفط.

وقال موبين "المستحقات تأخرت لنحو عام ونصف العام إلى عامين" ولم تحصل الشركة على أي مبالغ طوال عام 2016".

وأضاف أنه بحلول أوائل العام 2017، وفي ظل استحقاقات بنحو 150 مليون دولار "لم نكن متأكدين من موعد حصولنا على تلك الأموال ولم نرغب في التخلف عن السداد، وهذا هو السبب وراء سعينا لشروط أفضل من البنوك".

وقام أكسيس بترتيب القرض الجديد لأستر لكن لم ينضم إليه أي بنك آخر حتى الآن. والقرض الجديد لأجل عشر سنوات بينما كان التسهيل السابق لخمس سنوات.

وسددت الحكومة السعودية نحو نصف المستحقات المتأخرة في 2017. وقال موبين دون إسهاب إن وزارة الصحة طلبت خصماً على إجمالي الدين وإن الشركة وافقت.

وتتعلق المتأخرات بمستشفى سند في الرياض التي تضم 250 سريراً وهي المنشأة الوحيدة لأستر في المملكة. ولم ترد وزارة الصحة على طلب للإدلاء بتعليق.

ولدى أستر مستشفى في قطر أيضاً. وقال موبين "نال مستشفى أستر قطر الموافقة من السلطات وبدأ العمل لكن الافتتاح الرسمي لم يحدث بعد".

وقال رداً على سؤال عن الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت هذا الأسبوع بين قطر ودول عربية أخرى "سننتظر تبلور الموقف قبل القيام بالافتتاح الرسمي".

وقدمت أستر نشرة الإصدار لطرح عام أولي للأسهم في الهند في يونيو/حزيران من العام الماضي. ومن المتوقع أن يجري الطرح في الربع الأخير من 2017 مع قيام بنك أكسيس وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك كوتاك ماهيندرا بترتيب العملية حسبما ذكر موبين.