بلاغ قضائي ضد مسلسل ميرفت أمين بسبب عبارة على جدار

بعد تداول لقطة لكلمة اعتبرت مهينة ضد الرئيس المصري ظهرت على جدار في مسلسل "لا تطفئ الشمس" و الذي تؤدي بطولته الفنانة المصرية ميرفت أمين إلى جانب عدد من النجوم، جرى سحب الحلقة رقم 14 التي عرضت يوم الجمعة، من موقع يوتيوب، لتبدأ التعليقات حولها على الشبكات الاجتماعية مع إثارة موجة من التكهنات عن سبب الحذف. وتبين لاحقا أنّ تلك الحلقة تضمّنت في خلفية أحد المشاهد الذي جمع أحمد مالك بميار الغيطي عبارة مسيئة مكتوبة على الجداراعتبرت أنها موجهة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

واعتذرت الجهة المنتجة للمشاهدين في بيانعن «خطأ غير مقصود في مونتاج نسخة الإنترنت من حلقة الجمعة أدى لظهور عبارة من مخلفات جماعة الإخوان الإرهابية»، مما أثار حفيظة المشاهدين.

ومن خلال الصور التي تناقلها روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، يتبيّن أنّ العبارة التي أثارت حفيظة كثيرين هي « cc خائن» بحسب صحيفة الاخبار.

ظهور تلك العبارة في المسلسل، دفع بالمحامي المصري المؤيد للنظام سمير صبري لتقديم بلاغ أمس السبت إلى النائب العام لوقف عرض المسلسل، وتقديم مخرجه للمحاكمة بدعوى «إهانة رئيس الدولة».

وسرعان ما أعادت فضائية «سي. بي. سي» المصري التي تعرض العمل خلال رمضان تحميل الحلقة عبر قناتها على يوتيوب من دون إظهار العبارة المسيئة.يذكر أنّ أحداث المسلسل تدور في حقبة خمسينيات القرن الماضي، حيث ترعى الأم أبناءها الخمسة بعد وفاة زوجها بسنوات، وسط تحوّلات اجتماعية وسياسية تشهدها مصر وقتها. يذكر أن المسلسل مقتبس من رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج «بي لينك برودكشنز» و«إيغل فيلمز».

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