الخطوط الجوية السعودية تفتح باب القبول ببرنامج رواد المستقبل

بدأ الخطوط الجوية العربية السعودية غداً الاثنين تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج رواد المستقبل (الدفعة الحادية عشرة) لحاملي شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير في العديد من التخصصات وذلك من خلال التسجيل ببوابة التوظيف الالكتروني عبر الرابط recruitment.saudiairlines.com وتعبئة الملف الشخصي مع إرفاق المستندات المطلوبة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سيكون التسجيل متاحاً حتى يوم الخميس 12 شوال المقبل الموافق 6 يوليو/تموز 2017 ، وعقب إتمام عملية التسجيل سوف يتم تحديد مواعيد الاختبارات عبر البريد الالكتروني بعد مراجعة وتدقيق الطلبات والوثائق المرفقة.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية صالح الجاسر إن المؤسسة وفي إطار برنامجها الطموح للتحول والخطة الإستراتيجية (SV2020) تضع الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها وتعمل على ضخ دماء جديدة وتشجيع القيادات الشابة على العطاء في كافة قطاعات المؤسسة.

وتابع "تأهيل الكوادر الوطنية الشابة لتولي المناصب القيادية يمثل هدفاً استراتيجياً من أهداف برنامج التحول المطور في الخطوط السعودية، وذلك من خلال برنامج رواد المستقبل الذي حرصت المؤسسة على استمراره لأنه من البرامج الرائدة في مجال صناعة النقل الجوي حيث يتم من خلاله تأهيل نخبة من الشباب السعودي الطموح حديثي التخرج من الجامعات وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في مختلف المجالات ، وقد تم تطويره ليلبي احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية للمؤسسة وشركاتها الناشئة عن التخصيص من الكوادر الوطنية الشابة عالية التأهيل في العديد من المجالات والتخصصات".

وأضاف أن المتدربين الذين أنهوا وبجدارة هذا البرنامج خلال الدفعات العشر السابقة تجاوز عددهم (140) خريجاً حيث التحقوا بالعديد من القطاعات والشركات والوحدات الإستراتيجية بالمؤسسة وعُيِّن العديد منهم على مناصب قيادية من بينهم مدراء فروع لـ "السعودية" في عدد من المحطات الداخلية والدولية ، كما كان لهم دور مع زملائهم في تطوير بيئة العمل مما أسهم في إنجاز العديد من مبادرات التحول وتحقيق أهداف المؤسسة.

من جانبه قال كبير مستشاري مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمشرف العام على برنامج رواد المستقبل عمر جفري إن هذا البرنامج الرائد تم تصميمه بعناية وفق متطلبات أساسية حيث يشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل بطاقة الهوية الوطنية، وأن لا يزيد عمره عن 25 عاماً لحملة البكالوريوس و30 عاماً لحملة الماجستير في أحد التخصصات ذات علاقة بصناعة النقل الجوي والتي تشمل التخصصات الإدارية (إدارة أعمال، موارد بشرية، قانون، محاسبة، مالية، تسويق، إدارة طيران، إدارة صناعية) ، وتخصصات الحاسب الآلي (هندسة حاسب آلي، علوم حاسب آلي، تقنية المعلومات، هندسة النظم، إدارة نظم المعلومات).

وأشار "جفري" إلى أن شرط تحقيق معدل تراكمي (2,75 من 4) أو (3,75 من 5) في المعدل النهائي للشهادة ، ومعادلة الشهادة إذا كانت صادرة من جهة تعليمية دولية غير سعودية، واجتياز اختبارات القبول المقررة والكشف الطبي.

وقال إن البرنامج يشمل "على العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة داخل وخارج المملكة، ويتضمن التدريب الداخلي بقطاع التدريب والتنمية دورات متقدمة من بينها ـوعلى سبيل المثال لا الحصر- اقتصاديات الطيران، استراتيجيات التنمية، التطوير ومهارات العرض، كتابة التقارير، التفاعل الإيجابي، مواجهة الضغوط، واكتشاف القدرات الذاتية وباقةً من الدورات التسويقية في مجالات خدمات الركاب وآليات البيع وإصدار التذاكر وغيرها من البرامج ذات العلاقة، كما يحصل الملتحقون بالبرنامج أيضاُ على فرص تدريبية عالمية ودبلومات متخصصة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ومعهد الفضاء الفرنسي وكلية الأعمال بتولوز وشركة إيرباص لصناعة الطائرات".

وأضاف "كما يتضمن البرنامج دبلوماً متخصصاً في علوم الطيران المتقدمة، مع زيارات ميدانية لمواقع تصنيع الطائرات، إلى جانب دبلوم (يورو موني) في مجالات التخطيط والتفاوض والتحليل المالي، فضلاً عن التدريب على رأس العمل بقطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية".

وأوضح أن الملتحقين ببرنامج رواد المستقبل يحصلون على مكافآت ومزايا أخرى خلال فترة التدريب التي تستغرق مدة عامين حيث يحصل المتدرب خلالها على مميزات مالية جيدة، إضافة إلى تذاكر السفر والزي الرسمي والكتب والتأمين الطبي، وبعد التخرج يتم تعيين الخريجين في وظائف مناسبة في أي من الإدارات التي تتناسب مع قدرات وميول المتدرب.