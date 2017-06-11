اسم الممثلة السعودية ريم عبدالله في تويتر يتصدر الترند السعودي﻿

ما كادت حلقة الشبح في مسلسل سيلفي الذي يقدمه ناصر القصبي في شهر رمضان، والتي شاركت ببطولته الفنانة ريم عبدالله، تنتهي حتى تفاجأت ريم باختراق حسابها على تويتر ومحاولة مخترقي الحساب نشر رسائلها الخاصة ما جعل عددا كبيرا من المغردين يدشنون هاشتاق خاصا باسم #ريم_عبدالله ليتصدر المراتب الأولى في ترند السعودية، وتداول كثيرون صور الرسائل ليصل ترند #ريم_عبدالله المراكز الأولى منذ الأمس وحتى لحظة كتابة هذه السطور.

استعادت الفنانة ريم عبدالله حسابها مرة أخرى وعلقت على ذلك بتغريدتين الأولى ( تم استعادة الحساب وحسبي الله ونعم الوكيل ) والثانية ( الحمد لله راسي عالي ، اللي اخترق الحساب بزعمه يفضحني ولكن الله نصرني ، بطبعي قليل جدا افتح او ارد على الخاص ، اعتذر من الجميع بما تسبب به المخترق ) .