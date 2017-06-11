الكشف عن مركز تسوق ضخم في إمارة راس الخيمة

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية -ومقرها دبي- عن تشييد "ماي سيتي سنتر الظيت" وجهة التسوق المجتمعية الجديدة في إمارة رأس الخيمة.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن هذا التوسع نحو إمارة رأس الخيمة يأتي في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى زيادة استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة بـ 30 مليار درهم بحلول العام 2026. ومن المرتقب افتتاح المركز الجديد رسمياً في مطلع العام المقبل.

وأشارت ماجد الفطيم إلى استثمار 68.5 مليون درهم في تشييد ماي سيتي سنتر الظيت الذي يعتبر ثالث مركز يحمل علامة ماي سيتي سنتر تقيمه الشركة حيث ستبدأ هذا الشهر أعمال الإنشاءات لهذا المركز الذي يتميز بموقعه الحيوي بين منطقتين سكانيتين آخذتين في التوسع في شمال وجنوب غرب منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة.

وسيوفر ماي سيتي سنتر الظيت لمرتاديه مجموعة متنوعة من خيارات التسوق والمطاعم المختارة بعناية بما يجعله وجهة مثالية لتلبية الاحتياجات اليومية للقاطنين في المنطقة المحيطة به دون عناء. ويحتضن المركز 30 متجراً على امتداد مساحة إجمالية قابلة للتأجير قدرها 5.494 متراً مربعاً، منها 1.178 متراً مربعاً مخصصة لكارفور ماركت، ويوفر ماي سيتي سنتر الظيت لمرتاديه مواقف تتسع لـ 117 سيارة.

وقال غيث شقير، الرئيس التنفيذي، مراكز التسوق ماجد الفطيم العقارية "يؤكد تشييد ماي سيتي سنتر الظيت على نجاح الكبير الذي تشهده علامة (ماي سيتي سنتر) التي تمثل علامة تجارية مبتكرة في عالم التجزئة تركز على توفير مجموعة من المتاجر العصرية المريحة والقريبة لخدمة المجتمعات المحيطة بها".

وصمم ماي سيتي سنتر الظيت لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من القاطنين في منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة، ويأتي تشييده مواكباً لجهود الإمارة في توسيع قاعدة اقتصادها من خلال التصنيع والسياحة والمناطق الحرة. وسيجد القاطنون بإمارة رأس الخيمة وزوارها في ماي سيتي سنتر الظيت تشكيلة متكاملة من خيارات التسوق وارتياد المطاعم ضمن مركز تسوق مُشيَّد وفق المعايير الرفيعة المتبعة على امتداد مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم.

وقال البيان إنه بالإضافة إلى مشاريع التوسع داخل الإمارات، تواصل ماجد الفطيم توسيع أعمالها في سلطنة عُمان والسعودية ومصر. وفي موازاة ذلك تواصل مشاريع توسيع وتحديث العديد من مراكز التسوق التابعة لها ببلدان المنطقة والبالغ عددهم 21 مركز تسوق.

وتملك ماجد الفطيم وتدير نحو 21 مركزاً للتسوق في الشرق الأوسط وامتياز متاجر كارفور في نحو 38 سوقاً بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وتدير أكثر من 170 متجراً في 15 دولة.

وتأسست ماجد الفطيم في العام 1992 وهي أكبر شركة لإنشاء وإدارة مراكز التسوق والمنشآت الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.