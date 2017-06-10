منصات "دبي للمستقبل" العلمية والمعرفية على متن خطوط الطيران العالمية

وقعت مؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تفاهم مع شركة "أونبورد إنترناشونال" هدفها نشر المعرفة، وتوفير محتوى إعلامي هادف يدعم عملية استشراف وصنع المستقبل، وذلك من خلال توفير التقارير التلفزيونية المصورة التي يتم نشرها على "مرصد المستقبل" الإلكترونية على متن رحلات جوية عربية وعالمية.

وتوفر مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع شركة "أونبورد إنترناشونال" محتوى "مرصد المستقبل" لأكثر من 3 ملايين مسافر على متن 300 طائرة و200 وجهة حول العالم، بما فيها رحلات لعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، ومنها على سبيل المثال الرحلات الجوية للعاصمة البريطانية "لندن"، وإسطنبول، ونيويورك، وباريس، وشنغهاي، والقاهرة، وستوكهولم، والعاصمة اليابانية طوكيو، بالاضافة إلى تورنتو، إلى جانب فيينا، وسنغافورة.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تعتبر منصة "مرصد المستقبل" إحدى المبادرات المعرفية التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل الهادفة إللى نشر المعرفة حول التطورات العلمية والابتكار التكنولوجية، وذلك من خلال نشر الدراسات، والمقالات البحثية، والمواد المرئية، والرسوم البيانية في مختلف المجالات والقطاعات، ومنها على سبيل المثال قطاع علوم الفضاء، وقطاع الصحة، والذكاء الاصطناعي، والعالم الافتراضي، باللغة عربية بطريقة بسيطة وجاذبة للاهتمام القارئ.

وقال سعادة عبدالله بن طوق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالإنابة: "وسائل الاعلام من أبرز الأدوات المؤثرة في بناء قدرات الأفراد المعرفية والعلمية والثقافية، ولهذا جاءت مبادرة "مرصد المستقبل" في إطار رؤيتنا للعمل على تنفيذ استراتيجية دبي للمستقبل التي تعتبر عملية بناء قدرات الأفراد وتطوير مهاراتهم الابداعية ركناً أساسياً فيها، وقد تمكنت هذه المنصة الالكترونية في استقطاب اهتمام شرائح كبيرة من الشباب والراغبين في التعرف على التطورات العلمية خلال فترة زمنية وجيزة عبر توفيرها محتوى علمي عالي الجودة بأسلوب سهل وبسيط يلبي تطلعاتهم في الحصول على المعرفة والإطلاع الدائم على أحدث الابتكارات."