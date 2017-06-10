منصات "دبي للمستقبل" العلمية والمعرفية على متن خطوط الطيران العالمية

وقعت مؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تفاهم مع شركة "أونبورد إنترناشونال" هدفها نشر المعرفة، وتوفير محتوى إعلامي هادف يدعم عملية استشراف وصنع المستقبل، وذلك من خلال توفير التقارير التلفزيونية المصورة التي يتم نشرها على "مرصد المستقبل" الإلكترونية على متن رحلات جوية عربية وعالمية.
وتوفر مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع شركة "أونبورد إنترناشونال" محتوى "مرصد المستقبل" لأكثر من 3 ملايين مسافر على متن 300 طائرة و200 وجهة حول العالم، بما فيها رحلات لعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، ومنها على سبيل المثال الرحلات الجوية للعاصمة البريطانية "لندن"، وإسطنبول، ونيويورك، وباريس، وشنغهاي، والقاهرة، وستوكهولم، والعاصمة اليابانية طوكيو، بالاضافة إلى تورنتو، إلى جانب فيينا، وسنغافورة.
ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تعتبر منصة "مرصد المستقبل" إحدى المبادرات المعرفية التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل الهادفة إللى نشر المعرفة حول التطورات العلمية والابتكار التكنولوجية، وذلك من خلال نشر الدراسات، والمقالات البحثية، والمواد المرئية، والرسوم البيانية في مختلف المجالات والقطاعات، ومنها على سبيل المثال قطاع علوم الفضاء، وقطاع الصحة، والذكاء الاصطناعي، والعالم الافتراضي، باللغة عربية بطريقة بسيطة وجاذبة للاهتمام القارئ.
وقال سعادة عبدالله بن طوق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالإنابة: "وسائل الاعلام من أبرز الأدوات المؤثرة في بناء قدرات الأفراد المعرفية والعلمية والثقافية، ولهذا جاءت مبادرة "مرصد المستقبل" في إطار رؤيتنا للعمل على تنفيذ استراتيجية دبي للمستقبل التي تعتبر عملية بناء قدرات الأفراد وتطوير مهاراتهم الابداعية ركناً أساسياً فيها، وقد تمكنت هذه المنصة الالكترونية في استقطاب اهتمام شرائح كبيرة من الشباب والراغبين في التعرف على التطورات العلمية خلال فترة زمنية وجيزة عبر توفيرها محتوى علمي عالي الجودة بأسلوب سهل وبسيط يلبي تطلعاتهم في الحصول على المعرفة والإطلاع الدائم على أحدث الابتكارات."
وأضاف سعادته:" لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين في المنطقة، فإننا نتطلع دوماً إلى تعزيز شراكتنا، والمساهمة من خلال تعاوننا مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تعميم ونشر المعرفة العلمية واستشراف المستقبل، ومذكرة التفاهم هذه تنجسم مع رؤيتنا في هذا الاطار، حيث تتيح لنا الوصول إلى أكثر عدد من الأفراد في المنطقة لتقديم محتوى إعلامي هادف يكون مصدر إلهام لهم في وضع حلول تعزز الرخاء للمجتمعات في المستقبل.
ومن جانبه، قال السيد إياس زيادة، العضو المنتدب في شركة "أونبورد إنترناشيونال:" نسعد نحن شركة " أونبورد إنترناشونال " بالإتفاقية الموقعة مع مؤسسة دبي للمستقبل. حيث نسعى بذلك إلى توحيد الجهود و العمل على تحديت طرق إيصال الأفكار والمعلومات للأفراد والإرتقاء بها. بالإضافة إلى أننا نطمح لنشر العلم و المعرفة عن طريق نشر فيديوهات ذات محتوى إعلامي هادف عن آخر الاختراعات والإكتشافات العلمية مع باقة من روائع المشاهد واللقطات العالمية التي تمثل رسائل راقية كأحد البرامج المعروضة على قنوات الخطوط الجوية."
وأضاف قائلاً:" تعتبر " أونبورد إنترناشونال " مزود الخدمات الترفيهية الرئيسي لمعظم شركات الطيران في المنطقة. حسب الإحصائيات, سوف يتم عرض المحتوى التعليمي على ما يقارب 300 طائرة و أكثر من 200 وجهة حول العالم , مما سيتيح لأكثر من 3 مليون مسافر شهرياً من مشاهدتها على متن الرحلات الجوية الدولية والإقليمية. ولذلك نعتبر هذا التعاون بمثابة نقلة نوعية في عالم الترفيه الجوي، في سبيل نشر الإبتكار و المعرفة. راجين بذلك أن نكون طرفاً مساهم في دعم المبادرات المحلية والعالمية و تمكين إيصال المعلومات.
اهتمام كبير وشعبية واسعة في المنطقة
واستطاعت منصة “مرصد المستقبل” أن تستقطب الاهتمام الكبير من أفراد المجتمع حيث بلغ عدد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أكثر من 4.3 مليون متابع وأكثر من 64 ألف متابع على موقع توتير" وأكثر من 164 ألف متابع على موقع "إنستجرام"، في حين يصل عدد المشتركين في النشرات الإخبارية إلى أكثر من 25 ألف مشترك.
محتوى علمي بسيط وعالي الجودة
وبفضل فريق من الخبراء والمحللين يعملون على تزويد المتابعين والقراء بأحدث المقالات والمواد البحثية في هذه المجالات باللغتين العربية والانجليزية، وصل عدد المقالات على المنصة إلى أكثر من 3180 مقالة عملية متخصصة، وأكثر من 840 تقرير تلفزيوني مصور، وحوالي 300 رسماً بيانياً.
وتشير الاحصائيات إلى أن عدد ظهور الموضوعات المنشورة على المنصة من خلال موقع "توتير" تجاوز 19 مليون مرة، بينما وصل إجمالي مشاهدة التقارير التلفزيونية المصورة خصيصاً لمنصة مرصد المستقبل إلى أكثر من 225.6 مليون مشاهدة خلال الاثنى عشر شهر الماضية، بينما بلغ إجمالي عدد مشاهدة صفحات المرصد على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 6.4 مليون مشاهدة. وبحسب إحصائيات الموقع، يأتي 44 في المائة من زواره من خلال موقع "الفيسبوك"، في حين تبلغ نسبة زواره من خلال موقع توتير 48 في المائة من إجمالي الزوار.المزيد من أخبار الإمارات
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
دعم متواصل لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة بمصر | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مليونيرة سعودية تبحث عن زوج: مالي وجمالي سبب تعاستي
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون