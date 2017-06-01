الخدمة المدنية السعودية تعلن عن وظائف هندسية للرجال اليوم

تطرح وزارة الخدمة المدنية السعودية اليوم الخميس إعلانها الخاص بالوظائف الهندسية المخصصة للرجال فقط وذلك ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي.
وتشترط الوزارة على المتقدمين للوظائف في مقدمتها ضرورة حضور الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة كمتطلب رئيسي للتقديم على تلك الوظائف، على أن تكون فترة الدخول على الإعلان للوظائف الهندسية وتحديد الرغبات المكانية من قبل الباحثين عن العمل وبعد توثيق بياناتهم، ستبدأ يوم الأحد المقبل وحتى منتصف ليل يوم الثلاثاء الذي يليه.
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