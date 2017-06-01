لاجئي سوري يخاطر بحياته للحفاظ على ما يملك

كادت 1807 دولارات في بطن لاجئ أن تودي بحياته بعد أن ابتلعها خوفا من فقدانها على طريق السفر إلى أوروبا، وكشفت صور أشعة في حالة طبية طارئة للاجيء سوري أنه يعاني من آلام في المعدة بسبب وجود أجسام غريبة في معدته مما اضطر الأطباء لإجراء تدخل جراحي لاستخراجها في هولندا. وتبين أن وضع كل مايملكه بالكامل في أكياس من النايلون وابتلعها ليخبأها في بطنه عندما قرر الهروب من سوريا والهجرة إلى أوروبا.

وكان اللاجيء الذي لم تكشف المصادر الطبية عن اسمه بل اكتفت بأنه يبلغ من العمر 32 عاماً يعاني من الآلام عند وصوله أوروبا، حيث اشتد الألم وهو في هولندا، ليضطر الأطباء عند اكتشاف ذلك أن يجروا له عملية جراحية ويقوموا باستئصال الأموال المخزنة في بطنه، وهي عبارة عن 1807 دولارات فقط وهي تعادل مليون ليرة سورية حاليا، وهي كل ما يملكه هذه اللاجئ السوري الهارب من بلاده وكانت تهدد حياته.

وقال الأطباء إن الأموال تم استخراجها بالكامل من بطن المريض وهي في حالة جيدة ولم تصب بأذى نتيجة كونه قام بتغليفها بشكل جيد وقوي، كما أن الشاب عاد إلى صحته بعد استخراج الأموال المخزنة من معدته. ونقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية عن الأطباء في أعقاب إجرائهم العملية قولهم: "هذا واحد من بين حالات عديدة توضح الظروف المميتة التي يعيشها الناس في مناطق الحرب بمنطقة الشرق الأوسط". وتقول الصحيفة البريطانية إن الأطباء وجدوا معاناة كبيرة في التواصل مع المريض وفهم ما يقول بسبب أنه لا يتحدث سوى اللغة العربية وباللهجة المحلية لبلده، ولا يجيد أية لغات أخرى، بل لا يجيد أيضاً أية لهجات عربية غير لهجته المحلية، وهو ما اضطر الفريق الطبي في النهاية لاستئجار مترجم بمقابل مالي من أجل أن يتمكنوا من التواصل مع المريض وأن يفهموا منه تاريخه الطبي.

اضطر الأطباء في هولندا إلى إجراء عملية جراحية للاجئ سوري من أجل استخراج "تحويشة العمر" من بطنه، والتي كادت أن تودي بحياته لولا أن الأطباء سارعوا إلى إنقاذ الرجل واستخراج "التحويشة" من بطنه. وفي تفاصيل الحادثة التي تم تسجيلها قبل أيام في هولندا فإن لاجئاً سورياً لم تكشف وسائل_الإعلام ولا المصادر الطبية عن اسمه لكنه يبلغ من العمر 32 عاماً، لجأ إلى المستشفى بسبب آلام حادة في بطنه، وهي الآلام التي تسببت له بحالة من الغثيان المتكرر، ليكتشف الأطباء سريعاً أن الرجل كان قد