الكويت: إعدام 7 أشخاص اغتصبوا فتىً﻿ مريض

قضت محكمة كويتية بالإعدام بحق 7 أشخاص أدينوا باختطاف واغتصاب فتى يبلغ من العمر 13 عامًا ويعاني من اضطرابات عقلية. و أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت أمس الأربعاء، حكما بالإعدام بحق 7 أشخاص أدينوا باختطاف واغتصاب فتى يبلغ من العمر 13 عامًا ويعاني من اضطرابات عقلية، بحسب ما أفاد محامي الفتى الكويتي.

وألغت أمس محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حكم الجنايات ضد سبعة متهمين خطفوا طفلا معاقا يبلغ 13 عاما وقاموا بضربه وتهديده بسلاح هوائي والاعتداء عليه وتصويره داخل شاليه في جنوب البلاد، وقضت مجددا بإعدامهم شنقا عما أسند إليهم.

وقال المحامي إبراهيم البطحاني لوكالة “فرانس برس”، إن عملية الاختطاف وقعت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حين اختطف المتهمون السبعة الفتى وقاموا باغتصابه.

وأضاف أن المتهمين قاموا أيضا بتصوير عملية الاغتصاب بالهاتف الجوال وهددوا الصبي بنشر التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي إذا قرر فضح أمرهم. وتراوحت أعمار المحكوم عليهم بين 18 و33 عامًا وهم أربعة كويتيين، ويمني، وعراقي، وشخص من البدون. ووصف المحامي الحكم بأنه “تاريخي وجريء”، لافتا إلى أن محكمة الاستئناف رفضت حكما بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين أصدرته محكمة درجة أولى في أبريل/نيسان الماضي. وسيصدر الحكم النهائي عن محكمة التمييز.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس 4 مواطنين وغير كويتي وعراقي ويمني تتفاوت أعمارهم بين 18 و23 عاما، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ مع مصادرة هواتفهم، وذلك لقيامهم باستدراج الطفل وهو معاق ذهنيا، بالحيلة وخطفه إلى شاليه قاموا بتأجيره، وهناك قاموا بضربه وتهديده بسلاح هوائي والتناوب على هتك عرضه وهم يصورونه بهواتفهم.





