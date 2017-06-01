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الإمارات تقر قانون العمالة المساعدة وتحدد 12 ساعة عمل 6 أيام في الأسبوع﻿

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
الإمارات تقر قانون العمالة المساعدة وتحدد 12 ساعة عمل 6 أيام في الأسبوع﻿

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي،  مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمات المساعدة، وتضمنت مواده تحديد «ستة أيام عمل أسبوعياً لعمال الخدمات المساعدة، بمعدل ساعات عمل لا يزيد على 12 ساعة يومياً، مع جواز تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية، على أن يكون له الحق في يوم راحة بديل، أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم» بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.

 

 

وطبقا لمشروع القانون يكون مكتب الاستقدام هو صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل قبل الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذه القانون إجراءات وشروط التشغيل المؤقت.

وعلى المكاتب العاملة في مجال الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمال أن تسوي أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

 

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