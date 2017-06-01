Arabian business
مجتمع

أمريكي مفصول من مدرسة يطلق النار ويقتل موظفين ويصيب ثالث

أريبيان بزنس
الخميس، 1 يونيو 2017
أمريكي مفصول من مدرسة يطلق النار ويقتل موظفين ويصيب ثالث

أطلق أمريكي مفصول  من مدرسة النار في مدرسة ويقتل موظفين ويصيب ثالث في مدرسة سعودية أمس. وكانت السفارة الأمريكية قد نشرت تغريدة بعد ظهر أمس تفيد بوقوع إطلاق نار في مدرسة سعودية.

وأعلنت السفارة الأميركية في الرياض من خلال حسابها الرسمي في «تويتر»، أن هناك إطلاق نار في مدارس «المملكة» وأن مطلق النار موجود فيها، في حين أنه تم إغلاق المدرسة ولا يوجد فيها طلاب في هذا الوقت، داعية إلى الابتعاد عن المنطقة، وذلك «لوجود الجهات الأمنية في شكل كثيف».

وكشفت صحيفة الحياة أن القاتل هو معلم الدين والشريعة المفصول من المدارس العراقي الدكتور أسامة السعدون (40 عاماً)، وهو يحمل الجنسية الأميركية ومتزوج من سعودية وحاصل على دكتوراه في الشريعة.

ووقع  إطلاق النار داخل مدارس «المملكة» شمال العاصمة السعودية الرياض أمس (الأربعاء)، ونقلت الصحيفة قيام موظف مفصول من المدرسة بإطلاق النار على ثلاثة موظفين، ما تسبب في وفاة اثنين منهم. وأوضحت مصادر للصحيفة أن القتيلين هما مدير التشغيل والصيانة في مدارس المملكة عبدالعزيز العتيبي (32 عاماً) وفلسطيني يعمل وكيلاً للمرحلة الثانوية محمد إسماعيل الدوي (65 عاماً)، في حين أن المصاب هو عامل بنغلاديشي تم نقله إلى المستشفى،

 

وقال رئيس مجلس إدارة مدارس «المملكة» طلال الميمان في بيان نشرته المدارس عبر حسابها في «تويتر»: «يؤسفنا أن نبلغ عن وقوع حادثة حصلت في مبنى إدارة مدارس المملكة اليوم الأربعاء (أمس)، إذ قام موظف سابق ومفصول منذ أربع سنوات بسبب عدم اتزان شخصيته وهو من جنسية عربية بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص، ما تسبب في مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث». وأضاف أن المدارس قامت على الفور باتباع الإجراءات الأمنية الموضحة بالبروتوكول الأمني الخاص بالمدارس ومباشرة السلطات الأمنية للحادثة.

 

 

وتوضح سجلات المدرسة حول منهج الجاني في تدريس طلاب المرحلة المتوسطة للعام الدراسي 1434 / 1435هـ، أنه أشار في خططه المعتمدة من مدارس المملكة إلى عرض مقابلة شخصية مع الفنان التائب فضل شاكر ينصح فيها بعدم سماع الغناء، وعرض على الطلاب الأذان بصوته، كما استعان بالملفات المصاحبة بعرض صور للفنان قبل وبعد التوبة. فيما نقلت مواقع سعودية عن طلاب في المدرسة المذكورة أن المدرس السعدون كان يتحدث عن الجهاد وايضا عن حوريات العين بميل متطرفة.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في مجتمع

الإدارة الأمريكية تقوم بتشديد إجراءات "الفيزا"

لاجئي سوري يخاطر بحياته للحفاظ على ما يملك

الكويت: إعدام 7 أشخاص اغتصبوا فتىً﻿ مريض

الإمارات تقر قانون العمالة المساعدة وتحدد 12 ساعة عمل 6 أيام في الأسبوع﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية: إحالة صك بمليون متر بطريق مكة - جدة للاستئناف

الخدمة المدنية السعودية تعلن عن وظائف هندسية للرجال اليوم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »