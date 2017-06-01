أمريكي مفصول من مدرسة يطلق النار ويقتل موظفين ويصيب ثالث

أطلق أمريكي مفصول من مدرسة النار في مدرسة ويقتل موظفين ويصيب ثالث في مدرسة سعودية أمس. وكانت السفارة الأمريكية قد نشرت تغريدة بعد ظهر أمس تفيد بوقوع إطلاق نار في مدرسة سعودية.

وأعلنت السفارة الأميركية في الرياض من خلال حسابها الرسمي في «تويتر»، أن هناك إطلاق نار في مدارس «المملكة» وأن مطلق النار موجود فيها، في حين أنه تم إغلاق المدرسة ولا يوجد فيها طلاب في هذا الوقت، داعية إلى الابتعاد عن المنطقة، وذلك «لوجود الجهات الأمنية في شكل كثيف».

وكشفت صحيفة الحياة أن القاتل هو معلم الدين والشريعة المفصول من المدارس العراقي الدكتور أسامة السعدون (40 عاماً)، وهو يحمل الجنسية الأميركية ومتزوج من سعودية وحاصل على دكتوراه في الشريعة.

ووقع إطلاق النار داخل مدارس «المملكة» شمال العاصمة السعودية الرياض أمس (الأربعاء)، ونقلت الصحيفة قيام موظف مفصول من المدرسة بإطلاق النار على ثلاثة موظفين، ما تسبب في وفاة اثنين منهم. وأوضحت مصادر للصحيفة أن القتيلين هما مدير التشغيل والصيانة في مدارس المملكة عبدالعزيز العتيبي (32 عاماً) وفلسطيني يعمل وكيلاً للمرحلة الثانوية محمد إسماعيل الدوي (65 عاماً)، في حين أن المصاب هو عامل بنغلاديشي تم نقله إلى المستشفى،

وقال رئيس مجلس إدارة مدارس «المملكة» طلال الميمان في بيان نشرته المدارس عبر حسابها في «تويتر»: «يؤسفنا أن نبلغ عن وقوع حادثة حصلت في مبنى إدارة مدارس المملكة اليوم الأربعاء (أمس)، إذ قام موظف سابق ومفصول منذ أربع سنوات بسبب عدم اتزان شخصيته وهو من جنسية عربية بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص، ما تسبب في مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث». وأضاف أن المدارس قامت على الفور باتباع الإجراءات الأمنية الموضحة بالبروتوكول الأمني الخاص بالمدارس ومباشرة السلطات الأمنية للحادثة.

وتوضح سجلات المدرسة حول منهج الجاني في تدريس طلاب المرحلة المتوسطة للعام الدراسي 1434 / 1435هـ، أنه أشار في خططه المعتمدة من مدارس المملكة إلى عرض مقابلة شخصية مع الفنان التائب فضل شاكر ينصح فيها بعدم سماع الغناء، وعرض على الطلاب الأذان بصوته، كما استعان بالملفات المصاحبة بعرض صور للفنان قبل وبعد التوبة. فيما نقلت مواقع سعودية عن طلاب في المدرسة المذكورة أن المدرس السعدون كان يتحدث عن الجهاد وايضا عن حوريات العين بميل متطرفة.