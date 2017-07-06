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كيف تحافظون على رطوبة الجسد أثناء الحج؟

أريبيان بزنس
الخميس، 6 يوليو 2017
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كيف تحافظون على رطوبة الجسد أثناء الحج؟

قال أرسلان كريم مدير قسم التطوير والبحوث في مؤسسة كلينوفا اليوم الخميس إن "على جميع العازمين على أداء مناسك الحج هذا العام أن يكونوا بصحة جيدة، وفي حالة ضعف الجسد فإنه يصبح من الصعب على الحاج أداء المناسك بسهولة وتصبح إمكانية تعثره أثناء الزحام أكبر، حيث أن الحفاظ على سوائل الجسد بشكل صحي لا يساعد الحاج فقط على الحفاظ على حيوية جسده، ولكن أيضاً يساعد على تجنب التعرض للضربات الحرارية".

 

وبحسب بيان تلقى أربيان بزنس نسخة منه، فإنه مع استعداد المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج في مكة المكرمة، من الضروري لجميع الحجاج العازمين على القيام بهذه الرحلة مع ما تستلزمها من نشاطات بدنية أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على رطوبة أجسادهم طوال الوقت، وخصوصاً أن موعد مناسك الحج يأتي في فصل الصيف الحار جداً في الأراضي المقدسة.

 

وفي حالات الاجتماعات الكبرى التي تتضمن حشوداً ضخمة مثل أداء مناسك الحج، فإن واحداً من أكبر دواعي القلق من الناحية الصحية هو الحفاظ على رطوبة الجسد، وخصوصاً في حرارة فصل الصيف، لذلك الدعوة موجهة لجميع العازمين على أداء مناسك الحج هذا العام لإتباع النصائح التالي للحفاظ على صحة أجسادهم:

 

اشرب الكثير من المياه:

الماء هو أفضل السوائل لتجنب الجفاف والحفاظ على رطوبة الجسد أثناء مناسك الحج، احرص دائما على أن تحمل عبوة من الماء في جميع الأوقات، ومن المهم تجنب المشروبات الغازية أثناء أداء المناسك.

 

احصل على حاجتك من الراحة والنوم:

من المهم أن يحصل الجسد على حاجته من الراحة أثناء رحلة الحج التي تتطلب مجهوداً بدنياً، كما أن الحصول على قسط كاف من النوم هو أمر موصى به بشدة قبل وبعد أداء مناسك الحج لإنعاش الجسد وتجديد نشاطه.

 

أضف أنواع الحساء لوجباتك:

حاول إضافة مختلف أنواع الحساء والشوربة لوجباتك لأنها تحتوي على المياه والسوائل وتشكل طريقة سهلة وفعالة لزيادة السوائل في الجسد.

 

تناول الطعام الذي يحتوي على كميات من المياه:

أطعمة مثل الخيار والطماطم والسبانخ والعنب والبطيخ والكرفس جميعها تحتوي على الأقل على 90 بالمئة من المياه ويجب أن تشكل جزءاً أساسياً من الحمية الغذائية وقت الحج.

 

تناول المكسرات:

خلال رحلة الحج الشاقة بدنياً، فإن تناول مزيجاً من الفواكه والمكسرات التي تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم والبروتين والحريرات والكربوهيدرات يساعد على الحفاظ على حيوية وطاقة الجسد وعلى مستويات الماء المثالية فيه.

 

واختتم أرسلان كريم "يفقد الحجاج أثناء رحلة الحج الكثير من السوائل عن طريق التعرق، وتزيد درجة الحرارة المرتفعة من حاجة الجسد للمياه، وللحفاظ على رطوبة الجسد بالشكل المثالي فإن ما طرحناه يقدم الحل المثالي لذلك".

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