كيف تحافظون على رطوبة الجسد أثناء الحج؟

قال أرسلان كريم مدير قسم التطوير والبحوث في مؤسسة كلينوفا اليوم الخميس إن "على جميع العازمين على أداء مناسك الحج هذا العام أن يكونوا بصحة جيدة، وفي حالة ضعف الجسد فإنه يصبح من الصعب على الحاج أداء المناسك بسهولة وتصبح إمكانية تعثره أثناء الزحام أكبر، حيث أن الحفاظ على سوائل الجسد بشكل صحي لا يساعد الحاج فقط على الحفاظ على حيوية جسده، ولكن أيضاً يساعد على تجنب التعرض للضربات الحرارية".

وبحسب بيان تلقى أربيان بزنس نسخة منه، فإنه مع استعداد المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج في مكة المكرمة، من الضروري لجميع الحجاج العازمين على القيام بهذه الرحلة مع ما تستلزمها من نشاطات بدنية أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على رطوبة أجسادهم طوال الوقت، وخصوصاً أن موعد مناسك الحج يأتي في فصل الصيف الحار جداً في الأراضي المقدسة.