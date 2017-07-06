السعودية: خطوات استحصال المقابل المالي لـ«مرافقي المقيمين»﻿

حسمت المديرية العامة للجوازات مسار الجدل الذي ثار على نطاق واسع خلال الأيام الماضية حول المقابل المالي لمرافقي المقيمين وقدمت توضيحا لخطوات تسديد الرسوم، ونشرت أمس الأربعاء خطوات تطبيق استحصاله التي بدأت مطلع شهر تموز (يوليو) الجاري، بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني عند تنفيذ خدمات الجوازات.

تشير المديرية إلى أن القرار يتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، وأن يكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، مؤكدةً أنه تم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.

وبينت «الجوازات» أنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد «هوية مقيم» للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له بعد تاريخ تطبيق القرار فإنه يستلزم لتنفيذ الخدمة تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو للعام الحالي و200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من يوليو لعام 2018، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم» مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.