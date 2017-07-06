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يباع في دبي، لقطات لأغلى قالب كيك في العالم، هل يخيفك أم يفتح شهيتك؟

أريبيان بزنس
الخميس، 6 يوليو 2017

في لفتة تسويقية بارزة، زعم مخبز برودواي بيكاري دبي -Broadway Bakery Dubai- أنه سيقدم أغلى قالب كيك في العالم بسعر 100 ألف درهم (ما يعادل 25 ألف دولار)، ويوصف القالب بانه بارتفاع 120 سم ووزن 32 كغ، وهو مستوحى من شخصية تيرون لانستر في المسلسل الخيالي صراع العروش لعبة العروش Game of Thrones. وما لم تكن من محبي المسلسل فلا بد أن قالب الكيك هذا سيكون بمثابة كابوس مخيف لن يفتح شهيتك!

 

 

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