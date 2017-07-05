فنان مصري يقاضي شرطة الإحتلال الإسرائيلي لاستخدامها مقاطع من أغانيه

أعلن المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني للفنان المصري هاني شاكر، أنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه ما أقدمت عليه الشرطة الإسرائيلية باستخدام صورة ومقطع من أغانيه بهدف طمأنة الشارع الإسرائيلي.

وتم نشر هذا المقطع مرفقًا بصورة شاكر على المواقع الإلكترونية بهدف الترويج لاستقطاب مشاعر السكان العرب بالأراضي المحتلة والاستشهاد بما تدعيه الشرطة الإسرائيلية بتوفير الأمان وجهود أمنية بالشارع الإسرائيلي بالأرض المحتلة.

وقال قنطوش في بيان حصل “إرم نيوز” على نسخة منه، إنه سيقدم بلاغًا إلى النائب العام المصري وتوجيه إنذار إلى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة وتحرير محضر رسمي ضدها وسفيرها بدائرة قسم الشرطة الكائنة به السفارة.