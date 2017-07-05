فنان مصري يقاضي شرطة الإحتلال الإسرائيلي لاستخدامها مقاطع من أغانيه

أعلن المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني للفنان المصري هاني شاكر، أنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه ما أقدمت عليه الشرطة الإسرائيلية باستخدام صورة ومقطع من أغانيه بهدف طمأنة الشارع الإسرائيلي.
وتم نشر هذا المقطع مرفقًا بصورة شاكر على المواقع الإلكترونية بهدف الترويج لاستقطاب مشاعر السكان العرب بالأراضي المحتلة والاستشهاد بما تدعيه الشرطة الإسرائيلية بتوفير الأمان وجهود أمنية بالشارع الإسرائيلي بالأرض المحتلة.
وقال قنطوش في بيان حصل “إرم نيوز” على نسخة منه، إنه سيقدم بلاغًا إلى النائب العام المصري وتوجيه إنذار إلى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة وتحرير محضر رسمي ضدها وسفيرها بدائرة قسم الشرطة الكائنة به السفارة.
واستنكر المستشار القانوني استغلال شعبية وجماهيرية الفنان ومكانته لدى العرب في الأراضي المحتلة من قبل جهاز الشرطة التابع للدولة الإسرائيلية لاستمالة قلوبهم للشرطة.
وفوجئ شاكر بمواقع إلكترونية تؤكّد أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت صورته الشخصية، ومقاطع من أغانيه بهدف طمأنة الشارع الإسرائيلي، وتسبب ذلك الموقف بالحرج للفنان المصري أمام جمهوره العربي والفلسطيني على وجه الخصوص.
وأكد هاني شاكر، في بيان رسمي، أن استخدام صورته وأغنيته على هذا النحو أمر مرفوض، ولا يجب على أفراد، أو جهات، أو أجهزة استخدامها على هذا النحو الذي أساء له وللفن المصري.
وأضاف البيان، الذي نشره شاكر عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، اليوم الأربعاء، أن موقفه من القضية الفلسطينية هو موقف كل مصري قدم على مدار تاريخ بلاده الغالي والنفيس من أجل تحرير الأرض المحتلة.
وأشار إلى أن موقفه من التطبيع مع العدو الصهيوني لا يخرج عن حالة الإجماع المصري في كافة النقابات والأحزاب بالرفض التام، وربط ذلك بما يمكن تحقيقه من سلام عادل وشامل في المنطقة يعيد الحقوق إلى أصحابها .
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