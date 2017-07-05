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تحويل تقديم خدمات "دفاع مدني دبي" إلى مراكز الخدمات الخارجية الأحد المقبل

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
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تحويل تقديم خدمات "دفاع مدني دبي" إلى مراكز الخدمات الخارجية الأحد المقبل

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي تحويل كافة الخدمات المقدمة لعملائها إلى مراكز خارجية موزعة في مناطق مختلفة من الإمارة، موضحة أنه سيتم افتتاح مركز لخدمة العملاء في " الطوار سنتر " ابتداءا من الأحد المقبل. فيما ستعلن لاحقا عن افتتاح مراكز أخرى حسب التوزيع الجغرافي.

وعزا العقيد الخبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام للخدمات الذكية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات، هذه الخطوة إلى أنها تأتي انطلاقا من حرص الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على إسعاد المتعاملين وتحقيق رؤية السبع نجوم.

ويعد مركز تقديم الخدمات في مركزالطوار ثاني مركز خدمات خارج مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني بعد المركز الذي تم افتتاحه في شهر فبراير من هذا العام في البرشاء مول بالشراكة مع " تسهيل " والذي يوفر للمتعاملين جميع خدمات الوقاية والسلامة.

وجاء اختيار "الطوار سنتر" لأهمية موقعه الجغرافي الذي يساهم في تغطية احتياجات المتعاملين القادمين من منطقة ديرة علاوة على تقديمه منظومة متكاملة من مختلف الخدمات الحكومية.

وقال المطوع إنه سيتم افتتاح ثاني فرع لخدمات الدفاع المدني خارج مبنى الإدارة في الطوار سنتر الكائن بجانب وزارة التربية والتعليم ليغطي منطقة ديرة ويقدم الخدمات الشاملة الهادفة إلى إسعاد المتعامل وتقديم أفضل خدمة متميزة تطبق معايير السبع نجوم المصنفة ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

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