تحويل تقديم خدمات "دفاع مدني دبي" إلى مراكز الخدمات الخارجية الأحد المقبل

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي تحويل كافة الخدمات المقدمة لعملائها إلى مراكز خارجية موزعة في مناطق مختلفة من الإمارة، موضحة أنه سيتم افتتاح مركز لخدمة العملاء في " الطوار سنتر " ابتداءا من الأحد المقبل. فيما ستعلن لاحقا عن افتتاح مراكز أخرى حسب التوزيع الجغرافي.

وعزا العقيد الخبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام للخدمات الذكية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات، هذه الخطوة إلى أنها تأتي انطلاقا من حرص الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على إسعاد المتعاملين وتحقيق رؤية السبع نجوم.

ويعد مركز تقديم الخدمات في مركزالطوار ثاني مركز خدمات خارج مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني بعد المركز الذي تم افتتاحه في شهر فبراير من هذا العام في البرشاء مول بالشراكة مع " تسهيل " والذي يوفر للمتعاملين جميع خدمات الوقاية والسلامة.