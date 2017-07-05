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شرطة دبي تحصد جائزة "عالم التكنولوجيا" الأمريكية للعام الثاني

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
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شرطة دبي تحصد جائزة "عالم التكنولوجيا" الأمريكية للعام الثاني

فازت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الذكية بجائزة عالم تكنولوجيا المعلومات "IT World Awards" في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الثاني على التوالي. 

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي،  تسلم سعادة عبدالله السبوسي القنصل العام لدولة الامارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس الجائزة بالنيابة عن شرطة دبي، وذلك أثناء فعاليات الحفل الذي نظمته منظمة وادي السيليكون.

 وفازت شرطة دبي بالجائزة الذهبية في فئة أفضل استخدام لخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم، وذلك عن طريق المشاركة بمشروع التحقيق الجنائي الافتراضي والمطور من قبل مركز التكنولوجيا الافتراضية بشرطة دبي.

 وجاء التكريم خلال الحفل الذي نظمته منظمة وادي السيليكون في مدينة سان فرانسيسكو  بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تهدف الجائزة إلى تكريم الفائزين في مجال تقديم أفضل الخدمات في تقنية المعلومات وفق معايير الأداء والمنتجات والخدمات ورضا العملاء وفرق العمل في المجال التقني، وتعد الجائزة من إحدى أكبر الجوائز العالمية في مجال تقنية المعلومات.

يذكر أن الجهة المنظمة للجائزة تقوم بتقييم وتكريم أفضل الابتكارات والابداعات والمساهمات وفرق العمل من مختلف دول العالم، حيث يتم تكريم منتجات تقنيات المعلومات والمؤسسات والشركات والمشاركين من مختلف الدول، وتشارك في الجائزة كبرى الشركات مثل DELL وSamsung  وEpson وCisco ومن دول مختلفة اشتملت على الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكوريا والمانيا وفرنسا وكندا والتشيك والهند.

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