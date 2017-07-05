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تدشين أول صالة ألعاب مائية السعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 يوليو 2017
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تدشين أول صالة ألعاب مائية السعودية

دشنت أمانة جازان جنوب غرب السعودية ممثلة في بلدية الريث أول صالة ألعاب مائية عامة من نوعها في المملكة وذلك في ساحات وحدائق بلدية المحافظة شرق جازان.

 

وأوضحت صحيفة "الوطن" السعودية أن الافتتاح جاء تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الصالة المائية إقبالاً وزحاماً من الأسر والأطفال وخاصة من زوار المحافظة منذ يوم العيد الأول.

 

وقال رئيس بلدية محافظة الريث مفرح الفيفي إن الفكرة جاءت من محاكاة الإمكانات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة وتوفير متنفس آمن لمرتادي الحدائق والمتنزهات في المحافظة، مشيراً إلى أن الصالة هي عبارة عن صالة كبيرة مغطاة جزئيا بشكل هندسي وتشمل بحيرة عمق 20 سنتمتراً.

 

وأوضح "الفيفي"، بحسب الصحيفة اليومية، أن الصالة تحتوي على ألعاب مائية متنوعة للأطفال وزلاجات مائية وأحصنة ركوب ومظلات وخراطيش ورشاشات مياه وسط البحيرة وتتساقط من خلالها شلالات المياه والنوافير ورذاذ المياه من الأسطح ومزودة برشاشات مياه علوية جانبية مصممة بشكل فني لتضفي جواً من المرح والمتعة، يتم التحكم بها من خلال دائرة ميكانيكية للمياه متصلة بخزان مصمم لهذا الغرض.

 

وأضاف أن الصالة تعتبر هي الألعاب المائية العامة الأولى من نوعها في المملكة.

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