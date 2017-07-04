صدمة في العراق بعد مقتل شاب بسبب مظهره

ندد العديد من الفنانين العراقيين ومتابعو صفحات التواصل الاجتماعي في العراق بجريمة قتل الفنان العراقي كرار نوشي البشعة. ففيما أدان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العراقية بشدة مقتل نوشي، طالب الفنون الجميلة، وذلك بعد اختطافه قبل يومين من قبل مجهولين وتصفيته في ظروف غامضة.

ونشر المكتب الإعلامي بيان صحفي الثلاثاء (الرابع من تموز/ يوليو 2017) ذكر أن "ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تذكر بشريعة الغاب وتسيء إلى سمعة البلاد يستحق أشد الإدانة والعقاب العادل وفقاً للقانون".

ووفق موقع دويتشه فيله، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن معجبي الفنان في مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان قد تسلم رسائل من قبل مجموعات مسلحة غير معروفة تهدده بالقتل بسبب مظهره الخارجي. فيما قالت مصادر أمنية لشبكة "كوردستان24" إن نوشي تلقى في السابق تهديدات بالقتل بسبب أسلوبه في ارتداء الملابس وتسريحات شعره.