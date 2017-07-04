صدمة في العراق بعد مقتل شاب بسبب مظهره

ندد العديد من الفنانين العراقيين ومتابعو صفحات التواصل الاجتماعي في العراق بجريمة قتل الفنان العراقي كرار نوشي البشعة. ففيما أدان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العراقية بشدة مقتل نوشي، طالب الفنون الجميلة، وذلك بعد اختطافه قبل يومين من قبل مجهولين وتصفيته في ظروف غامضة.
ونشر المكتب الإعلامي بيان صحفي الثلاثاء (الرابع من تموز/ يوليو 2017) ذكر أن "ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تذكر بشريعة الغاب وتسيء إلى سمعة البلاد يستحق أشد الإدانة والعقاب العادل وفقاً للقانون".
ووفق موقع دويتشه فيله، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن معجبي الفنان في مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان قد تسلم رسائل من قبل مجموعات مسلحة غير معروفة تهدده بالقتل بسبب مظهره الخارجي. فيما قالت مصادر أمنية لشبكة "كوردستان24" إن نوشي تلقى في السابق تهديدات بالقتل بسبب أسلوبه في ارتداء الملابس وتسريحات شعره.
واشترك نوشي في أعمال فنية ومسرحيات تعرض في العاصمة بغداد، كان آخرها مسرحية "فوزي دق بابنا". وحقق شهرة واسعة بعد انتشار صوره في مواقع التواصل الاجتماعي وتوارد إشاعات عن كونه مرشحاً لمسابقة ملك جمال العراق.
غير أن كرار نفى ذلك وكتب في 27 أيار/ مايو الماضي على صفحته في فيسبوك قائلا: "هذا الخبر عار عن الصحة، وأن ملك جمال العراق هو كل شاب يقاتل "داعش" على ساتر المعركة ".
وتناقلت العديد مواقع التواصل الاجتماعي العراقية صور كرار نوشي ونشاطاته السابقة ونددت بقتله، إذ قالت الصحيفة اللبنانية ديانا مقلد في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر":
وكتبت مستخدمة تعرف نفسها باسم "الزنبقة الحمراء" أن ذنب كرار نوشي الوحيد كان "حبه للأزياء والأناقة".
وكانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت أمس الاثنين أن الفنان المسرحي والمخرج العراقي كرار نوشي وجد مقتولاً في منطقة شارع فلسطين ببغداد، بعد اختطافه على يد مجهولين.
وقال أحد الشهود لشبكة "كوردستان24" إن جثة نوشي بدت عليها أثار تعذيب وطعنات بالسكاكين بطريقة وحشية، فيما قال مدير الطب العدلي زيد علي لموقع "عواجل برس" العراقي إن "مركز شرطة القناة عثر على جثمان الطالب كرار نوشي مرمي في إحدى الساحات ونقلها إلى الطب العدلي". وأضاف علي أن "عمليات فحص الجثة الأولية من قبل الطبيب المختص في الطب العدلي أشارت إلى أن عملية القتل تمت خنقاً".المزيد من أخبار العراق
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