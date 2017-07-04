استقبال حافل لتامر حسني في الإمارات

نشر الفنان المصري تامر حسني، أمس الإثنين، أول فيديو لافتتاح فيلمه الحديث "تصبح على خير" في دور العرض السينمائية بدولة الإمارات العربية.

وبحسب صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية، نشر تامر حسني مقطع الفيديو الذي يجمعه مع الفنانة التونسية درة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، معلقاً "افتتاح فيلم (تصبح على خير) في دولة الإمارات".