استقبال حافل لتامر حسني في الإمارات

نشر الفنان المصري تامر حسني، أمس الإثنين، أول فيديو لافتتاح فيلمه الحديث "تصبح على خير" في دور العرض السينمائية بدولة الإمارات العربية.
وبحسب صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية، نشر تامر حسني مقطع الفيديو الذي يجمعه مع الفنانة التونسية درة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، معلقاً "افتتاح فيلم (تصبح على خير) في دولة الإمارات".
وظهر في الفيديو العشرات من محبي النجم الذي يلقب بـ "نجم الجيل" داخل قاعات استقبال دور العرض الذين استقبلوه بحفاوة شديدة، شاكراً في نهاية الفيديو الشعب الإماراتي "بشكر جمهور الإمارات الغالي الحبيب، منتهى الجمال والاستقبال الطيب وشعب طيب وكريم.. وأنا فخور إن أنا وسطهم النهاردة".
وحصد فيلم "تصبح على خير" أكثر من 10.3 مليون جنيه من إيرادات السينما في موسم عيد الفطر المبارك، وهو بمثابة عودة للفنان تامر حسني بعد غياب عن السينما لمدة عامين بمشاركة درة، ونور، ومي عمر، ومحمود البزاوي، وبيومي فؤاد.
ويتناول الفيلم فكرة إيذاء المشاعر من خلال شاب غني، لكنه يعيش في حالة من الحزن، فيقرر خوض تجربة جديدة عن طريق برنامج متطور يجعل الخيال حقيقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.
ونافس الفيلم في موسم عيد الفطر بجانب أربعة أفلام أخرى هي "هروب اضطراري"، و"جواب اعتقال"، و"عنتر ابن ابن ابن شداد"، و"الأصليين".
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